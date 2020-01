Gemeente biedt hulp aan ondernemers in zwaar weer

UITHOORN – Ondernemers in de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel die financiële problemen hebben kunnen ook de komende jaren gratis hulp en begeleiding krijgen. Wethouders Ria Zijlstra, Axel Boomgaars en Zuidweg & Partners -gespecialiseerd in schuldhulpverlening bij zelfstandigen- ondertekenden op 16 januari een contract.

De twee gemeenten hebben na een aanbesteding wederom gekozen voor deze partij met wie zij al jaren samenwerken. Zuidweg & Partners heeft sinds de oprichting in 1994 ruim 40 duizend ondernemers bijgestaan in Nederland. Wethouder Ria Zijlstra: ,,Om allerlei redenen kan een succesvolle ondernemer in de financiële problemen komen. Denk aan een scheiding of iemand wordt onverhoopt ziek. Het kan ook ineens slecht gaan met de branche waarin je werkzaam bent. Daarom vinden wij het belangrijk dat niet alleen inwoners, maar óók onze ondernemers geholpen kunnen worden. Hoe vroeger je hulp vraagt, hoe groter de kans dat je met het bedrijf nog verder kan. En dat wensen wij natuurlijk iedereen toe.”

Samen een oplossing zoeken

Jacqueline Zuidweg, eigenaar van Zuidweg & Partners: ,,Ondernemers komen gemiddeld pas bij ons aankloppen als de schuld is opgelopen tot 140 duizend euro. Vaak is er een gevoel van schaamte. Jammer en ook niet nodig. Want het kan iedereen overkomen. Ondernemers die achterstanden dreigen te krijgen of schulden hebben waar ze niet meer uitkomen, kunnen bij ons terecht. We gaan vervolgens ons uiterste best doen om samen met de ondernemer en de schuldeisers naar een oplossing te zoeken. Doordat we een contract hebben met de gemeente, worden de kosten voor onze begeleiding geheel vergoed.” Ondernemers kunnen zich aanmelden via de website van Zuidweg & Partners: www.zuidweg-partners.nl.