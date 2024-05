Music in the Air (49): Dirk Box

Interview: Rein van der Zee

Aalsmeer – De Aalsmeerse zanger Dirk Box is bekend om zijn Elvis Presley imitaties en is zelfs een keer door Amsterdam gelopen in Elvispak.

Wat betekent muziek voor jou, Dirk?

“Heel veel: Muziek verbindt. Het heeft mij beter en sterker gemaakt.”

Wanneer begon je met muziek en door wie ben jij beïnvloed?

“Zo’n beetje in 1983. Ik ben geboren met een enkelvoudige schisis, in de volksmond heet dit een hazenlip. In mijn jeugdjaren was praten heel moeilijk, maar door veel spraaklessen is dat goed gekomen. Mijn vader organiseerde elk jaar het Wilgenlaanfeest in (natuurlijk) de Wilgenlaan waar we toen woonden. Vader deed allerlei sketches en toen hoorde ik het nummer ‘Wooden Heart’, dat Elvis ook zong. Dit was een Duits volksliedje uit 1870, Muss i denn. Het maakte veel indruk en toen wilde ik zanger worden. Ik nam zangles en ben later ook naar het Aalsmeerse Jeugdkoor gegaan om nog meer te leren. Een overbuurman van ons, Cor Eickhoff, was een beroepsmuzikant en hij maakte voor mij speciaal een orkestband met Het nummer Muss i denn, dat ik zong tijdens het Wilgenlaanfeest. Ik ben door mijn ouders, mijn broer en door Elvis beïnvloed.

Van 1983 tot 1990 deed ik vele optredens als Elvis imitator in ons land maar ook in Duitsland, België, Denemarken, Cran Canaria, Tunesië en in Turkije. Ik stond in het voorprogramma van o.a. Rob de Nijs, Lee Towers, Piet Veerman, Gerard Joling en anderen. In 1988 tot 1990 deed ik optredens voor een aantal theaterbureaus en startte een eigen productiebedrijf: DB-producties. Het zingen kwam later in 1990 op een laag pitje te staan doordat ik samen met mijn vrouw Ria het bedrijf Total Copy Service in Aalsmeer was gestart. Ik trad toen alleen nog op voor goede doelen, met name voor verstandelijk gehandicapten. In 1998 richtte ik samen met mijn vrouw de stichting Dag van je leven op, voor mensen met een beperking en deed diverse optredens voor deze stichting tot 2005. In 2003 zong ik het openingsnummer tijdens de eerste muzikale opening van het Aalsmeerse Bloemencorso, en dat deed ik in 2005 ook nog eens. In 2006 bracht ik in eigen beheer de cd ‘The Other Side’ uit. Hierop staan verschillende nummers en niet allemaal bekend van Elvis Presley. Ik hou van allerlei verschillende stijlen. Er staat ook een song op, My Other Side, (tevens de cd-titel) dat door producer-muzikant Mick McAlley alias Klaas Versteeg voor mij is geschreven. Deze song gaat over een droom om het verlegen zijn te doorbreken met zingen om mensen te kunnen verrassen en deze droom is uitgekomen! De Aalsmeerse zangeres Lenie Zuijderhoudt zingt ook mee op de cd en ik doe een duet met haar.”

Heb je nog een leuke anekdote?

“In 1989 speelde ik mee als Elvis in een korte film met o.a. Peter Tuinman die uitgezonden werd door Veronica. De opnames waren in Broek in Waterland, dat was een leuke ervaring. Ook moest ik een keertje op Koningsdag in Amsterdam als Elvis optreden op het Rokin. Maar ik kon mij nergens verkleden, dus liep ik dwars door de stad gekleed in een Elvispak, hahaha…”

Wat is je huidige situatie en hoe ziet de toekomst eruit?

“Momenteel treed ik niet op, door tijdgebrek vanwege het runnen van twee winkels en de stichting. Ook geeft het optreden een bepaalde spanning met zich mee (waar vele artiesten last van hebben) en dat voelt niet fijn kan ik zeggen. Maar als ik eenmaal op het podium sta dan is die vrees weer weg. Wat de toekomst betreft, ik zou nog wel eens een cd-album willen uitbrengen…”

Foto: www.kicksfotos.nl.