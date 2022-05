Geëmigreerde Uithoornaar schrijft Het Gemis

Uithoorn – Eric Cremers beschikt over een enorme fantasie en dat gebruikte hij om zijn boek Het Gemis te schrijven. Het verhaal gaat over postbode Donne die in alle vroegte zijn dorp verlaat om de wijde wereld in te trekken. Dan komt hij in een wereld die volledig anders is dan wij gewend zijn. Hij moet zich continue aanpassen aan een nieuwe situatie en ontdekt dat hij meer kan dan hij denkt.

Rond het jaar tweeduizend begon Eric aan dit verhaal. “Het leek alsof iemand een emmer leeggooide. Zonder enige moeite heb ik het uit mijn mouw geschud. Ik noemde het eerst een sprookje, maar daarin komen heksen, kabouters en tovenaars voor en dat is in dit boek niet zo, dus dan heet het fantasy.” Hij kreeg positieve reacties van proeflezers en besloot het toen uit te geven. “Het is een spannend boek en lezers worden uitgedaagd verder te lezen.”

Het verhaal is deels gebaseerd op eigen ervaring. Ook Eric en zijn vrouw lieten alles achter om op Bonaire opnieuw te beginnen. “Ik heb 28 jaar op het Alkwin Kollege gewerkt. Mijn vrouw en ik hebben veel gereisd om de wereld te verkennen. Ik was gefascineerd door de verschillende culturen waar andere normen en waarden gelden. Ik wil proberen te laten zien dat normen en waarden relatief zijn en afhankelijk van de plek waar je woont.” Hun emigratie naar Bonaire was het vonkje om het verhaal te gaan schrijven.

Vervolg

De liefde voor de Caraïben begon tijdens een vakantie op Aruba. “We waren meteen verliefd op het klimaat. Hier wilden we gaan wonen als we met pensioen zouden gaan. We hebben een stukje grond aangekocht om een huisje te laten bouwen, maar de regels veranderden en we mochten er niet meer blijven. Toen zijn we op proefvakantie gegaan naar Bonaire. Drie maanden later zaten we hier. We hebben een uitgewoonde woning gekocht en opgeknapt.” Eric heeft ook wel tegenslag gekend in het leven. “We hadden geen idee waar we aan begonnen, maar vanaf het begin hebben we het prima gered. Op de Academie voor Beeldende Vorming heb ik geleerd dingen vanuit een andere invalshoek te benaderen. Uit tegenslag komt ook weer een voordeel gerold. Zo hebben we ons uit lastige situaties gered en oplossingen gevonden door dingen op een andere manier te benaderen.” Het bevalt de twee prima op het eiland. “Anderen dromen ervan om alles achter te laten en opnieuw te beginnen, maar wij hebben het gedaan. Het is hier het paradijs. We genieten van het weer en leven echt buiten.” Sinds twee jaar is Eric gepensioneerd, maar naast schrijver is hij ook kunstenaar. “Ik ben al tien jaar beeldend kunstenaar. Het is een passie van me. Af en toe maak ik ook iets in opdracht.” Het schrijven is hem echter goed bevallen. Het tweede en derde boek zijn al klaar. “Ze gaan over dezelfde hoofdpersonen, maar ze kunnen ook los gelezen worden.” Inmiddels is hij met het vierde boek bezig. “Ik wil eerst even afwachten wat het eerste boek doet.” Eric schreef al eerder een boek over zijn emigratie naar Bonaire. Het Gemis is geschikt voor lezers vanaf dertien jaar. Wie meer wil weten over het boek kan kijken op www.spannendefantasy.nl.