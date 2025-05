Tweede editie Aalsmeerse Popquiz in The Beach

Regio – Over vier weken, op woensdag 18 juni 2025, vindt de tweede Aalsmeerse Popquiz in The Beach plaats. Na het succes van de eerste avond in april wordt ook deze tweede editie weer een leuke avond met quizvragen over popmuziek, artiesten en bands uit alle decennia en natuurlijk mooie prijzen voor de winnende teams!

Marco Lesmeister en Meindert van der Zwaard organiseren deze avond wederom de gezellige Popquiz die bestaat uit verschillende rondes, meestal met een thema, voorzien van geluidsfragmenten, songteksten en/of videobeelden. De vragen gaan over ‘muziek in de breedste zin van het woord’, oftewel, ze gaan over allerlei soorten muziek. Een sportieve, muzikale strijd en een gezellige, feestelijke avond!

Wil je meedoen? Schrijf je team in door een email te sturen naar aalsmeersepopquiz@gmail.com met daarin vermeld het aantal mensen (minimaal 4, maximaal 6) en de naam van je team. Toegang is € 8,– per persoon, te voldoen bij binnenkomst.

Marco en Meindert gaan er weer een feestje van maken! Geef je team snel op! Ze zien je graag op woensdag 18 juni. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, in The Beach, Oosteinderweg 247a in Aalsmeer.