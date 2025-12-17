Gaelle Sakes geslaagd voor zwarte band taekwondo

Mijdrecht – Horangi taekwondoka Gaelle Sakes heeft tijdens het nationale dan-examen haar zwarte band (1e dan) in taekwondo behaald. Dankzij de vele trainingsuren samen met trainingspartner Sebastiaan Haverhoek heeft Gaelle dit mooie succes behaald. Uiteindelijk is haar harde trainen en goede voorbereiding beloond met het behalen van de zwarte band. Tijdens dit examen waren er 86 deelnemers uit heel Nederland om examen te doen voor zwarte band, waarvoor er slechts 36 geslaagd zijn. Onder wie Gaelle.
Op de foto: Gaelle (midden) geslaagd. Foto: aangeleverd.