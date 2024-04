Frank driebandenkoning bij biljarttoernooi

Regio – Afgelopen weekend werd in Café de Merel te Vinkeveen de strijdt aangegaan wie er als winnaar van het Regionaal driebandentoernooi van biljartclub De Merel/Café de Merel van de tafel met het groene laken met de meeste punten en de hoofdprijs, een tv of een prijs naar keuze, naar huis zal gaan.

Na de zaterdag stond 1 man aan de leiding nl. Frank van Schaik, Rick Honing met 6 punten uit 4 wedstrijden, Cees Rietveld derde en als vierde Emiel Jagroep samen met Maarten Dulmus met 4 punten uit 4 wedstrijden dan Patrick van der Meer met 3 punten, Erik Spiering met 2 punten en favoriet Ton Lijesen met 1 punt.

Dus nog van alles mogelijk op de zondag. Na de laatste wedstrijd was de stand als volgt. De laatste plaats was voor Patrick van der Meer met 4 punten alles mislukte deze dagen bij Patrick 7de werd Emiel Jagroep ook met 4 punten, 6e en niet goed gespeeld Maarten Dulmus 5de met 6 punten Erik Spiering die dus niet in de gewenste vorm was om de titel te pakken , vierde met 7 punten werd Ton Lijesen die een uitstekende tweede dag kende , als prima derde de 89 jarige Cees Rietveld met 8 punten , als tweede Rick Honing met 10 punten die zijn inhaal race te laat inzette om Frank van Schaik van de eerste plaats af te houden, Frank van Schaik die dus met 12 punten de beste was door maar een partij te verliezen en de titel 2024 te winnen .

Al met al was Frank dus de allerbeste van het toernooi van Biljartclub De Merel van het jaar 2024,een enkele partij verloren en over het hele toernooi een moyenne gespeeld te hebben van 0,662.De kortste partij in het toernooi nl12 caramboles in 6 beurten was van Maarten Dulmus, de hoogste serie was van Frank van Schaik nl.7 caramboles van zijn 13 (0.520 moyenne) te maken caramboles. De prijzen waren dit jaar weer grandioos , dankzij de sponsoring van Restaurant De Haven Herenweg 276 3645 DX Vinkeveen .Na een woord van dank aan iedereen die een steentje aan dit toernooi heeft bijgedragen werden de prijzen uitgereikt door Dorus van der Meer van Cafè Biljart de Merel. Zonder sponsors is het toch lastig een dergelijk groot toernooi te organiseren, onze hartelijke dank daarvoor, Biljartclub café de Merel kunnen terugkijken op een prima georganiseerd toernooi. Jan Eijsker en Dorus van der Meer waren de grote organisatoren achter dit gebeuren, dit is aan hen wel toevertrouwd en een goede motivatie om in 2025 opnieuw het toernooi te organiseren. Belangstelling voor biljarten zowel dames en heren op de woensdag avond B.J.C. De Merel neem contact op met café Biljart De Merel Arkenpark MUR no 43 te Vinkeveen tel. 0297-263562 of email demereldorus3@gmail.com wij kunnen nog enkele spelers en/of speelsters gebruiken voor zowel de interne competitie als de ronde venen competitie.