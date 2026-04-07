Fortenseizoen gestart: de poorten gaan open

Regio – Het fortenseizoen is gestart. Deze maand gaan de poorten open van veel forten door heel Nederland en vanzelfsprekend ook on onze regio. Een mooie gelegenheid om eens een bezoek te brengen aan onderdelen van UNESCO Werelderfgoed ‘De Hollandse Waterlinies’.

Geschiedenis komt tot leven

Tussen Utrecht en Amsterdam beheert Natuurmonumenten vijf forten die toegankelijk zijn voor het publiek. Op Fort bij Nigtevecht, Fort Nieuwersluis, Fort Waver-Amstel en Fort Kijkuit organiseert men elke maand een rondleiding met een fortengids. In verband met werkzaamheden blijft Fort bij Abcoude dit jaar gesloten.

Vaak verscholen in het groen liggen de mysterieuze en imposante bouwwerken te wachten om ontdekt te worden. Tijdens een rondleiding met een fortengids komt de boeiende geschiedenis van UNESCO werelderfgoed de Hollandse Waterlinies tot leven. Kijk op www.nm.nl/fortenvechtplassen voor meer informatie.

Fort Nieuwersluis trapt af

Het fortenseizoen wordt dit jaar op 18 en 19 april ingeluid met het Weekend van het Verdedigingserfgoed. Door heel Nederland zijn in dat weekend schuilkelders, luchtwachttorens, forten en vestingen toegankelijk. In het kader van dit bijzondere weekend opent Natuurmonumenten op zondag 19 april de poorten van Fort Nieuwersluis. Van 11.00 tot 16.00 uur zijn er gratis rondleidingen door de commandopost van de Bescherming Bevolking. Reserveer vooraf een gratis ticket, want vol is vol.

Voorproefje

Zondag 12 april start onze allereerste rondleiding van het jaar door Fort Waver-Amstel. Een authentiek fort waar de tijd heeft stil gestaan. Veel elementen van vroeger zijn bewaard gebleven. In het gebouw zie je oude wasruimten, elektrakasten en een oude keuken. Ook het waterreservoir, waterpomp en de sanitaire voorzieningen liggen er nog precies zo bij als vroeger. Geen ticket voor deze rondleiding kunnen bemachtigen? Geïnteresseerden zijn zondag 12 april van 10.00 tot 17.00 uur toch welkom om een rondje buitenom de kazerne van Fort Waver-Amstel te wandelen. Aan de hand van de informatieborden maak je kennis met het verhaal van het fort.

