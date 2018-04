Flower Art Museum zoekt vrijwilligers

Aalsmeer – Op 1 juli aanstaande wordt in Aalsmeer het Flower Art Museum geopend. In het museum staat de verbeelding van bloemen en planten in de kunst centraal. Het museum zoekt enthousiaste vrijwilligers die willen helpen om het museum open te stellen.

Het Flower Art Museum komt in de voormalige reinwaterkelder van Aalsmeer, recht tegenover de watertoren aan de Westeinderplassen. Op deze bijzondere locatie is momenteel Galerie Sous-Terre gevestigd. Naast een klein deel met een vaste collectie biedt het museum plaats aan wisselende tentoonstellingen van Nederlandse en buitenlandse topkunstenaars en thematentoonstellingen. Ook worden er workshops, lezingen en andere activiteiten georganiseerd en komt er een educatief programma voor het onderwijs.

Veel mensen nodig

Om het museum open te stellen zijn veel mensen nodig. Daarom is het Flower Art Museum op zoek naar enthousiaste en representatieve vrijwilligers die het leuk vinden om op te treden als gastheer of gastvrouw. De belangrijkste werkzaamheden zijn het ontvangen en wegwijs maken van bezoekers, baliewerkzaamheden voor entree en museumwinkel, beheer van de koffiecorner en eventueel het verzorgen van rondleidingen voor groepen. Ook worden er één of twee vrijwilligers gezocht die willen helpen met het onderhouden van de daktuin.

Visitekaartje

De gastvrouwen en -heren zijn een belangrijk visitekaartje van het nieuwe museum. Daarom wordt veel zorg besteed aan begeleiding en informatievoorziening over de tentoonstellingen. Het museum gaat open op vrijdag, zaterdag en zondag, de werkzaamheden concentreren zich op deze dagen. Stuur bij interesse a.u.b. een berichtje naar info@flowerartmuseum.nl t.a.v. Constantijn Hoffscholte (museumcoördinator) of bel 06-26070202. Het is ook mogelijk op zaterdag- of zondagmiddag even binnen te lopen; in de galerie aan de Kudelstaartseweg is tot en met 20 mei een bloemententoonstelling als voorproefje op het museum. Meer informatie op www.flowerartmuseum.nl.