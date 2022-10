Floretschermer Daniël Giacon 5e op Sista toernooi

Aalsmeer – Op 15 oktober vond in Amstelveen het sterk bezette internationale Sista schermtoernooi plaats. Dit is een zogenaamd satelliet toernooi, waarmee punten voor de wereldranglijst te verdienen zijn.

Voor de Aalsmeerse floretschermer Daniël Giacon was dit het eerste toernooi van het seizoen. In de poule verloor Giacon slechts één partij van de zes en daarmee had hij een vrijstelling voor het tableau 128. Vervolgens versloeg hij een Duitser, een Fransman en een Slowaak. Om een plek op het podium te bemachtigen trof de 21- jarige topper van Schermcentrum Amsterdam de Pool Rajski. Deze partij, die snel op de vorige volgde, kon Giacon niet naar zijn hand zetten. Uiteindelijk eindigde hij op de vijfde plaats. Achteraf zegt hij hierover: “Het Sista toernooi was een mooi opwarmertje voor het seizoen. Het is altijd fijn om in Nederland te spelen en ik wil iedereen in de hal bedanken voor de support. Ik heb goed staan schermen, maar kwam conditioneel iets tekort en een harde steek op mijn arm, die aan het verzuren was tijdens de laatste partij, hielp niet mee. Ik ben dan ook erg tevreden met mijn vijfde plaats. Nu zorgen dat ik top-fit ben voor de Wereldbekerwedstrijd in november in Bonn.”

Daniël Giacon staat momenteel 27e op de wereldranglijst en heeft als doel deelname aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Om zich te kwalificeren moet hij zoveel mogelijk punten op de wereldranglijst vergaren door deelname aan toernooien die over de hele wereld plaatsvinden. Momenteel zijn de financiën de grootste sta-in-de-weg voor de vierdejaars student Facility Management aan de Haagse Hogeschool. Giacon zoekt dan ook sponsors om hem te begeleiden op zijn reis naar Parijs. Kijk voor meer informatie op www.danielgiacon.nl.

Foto: H. Kaho