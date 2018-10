Film over waddengebied in Cinema Amstelveen

Amstelveen – ‘Wad’ is de eerste Nederlandse natuurfilm over het waddengebied. Ruben Smit en zijn crew registreren dit unieke Nederlandse natuurgebied en al zijn bijzondere natuurfenomenen onder- en bovenwater, in elk jaargetijde. Vanuit een holistische benadering; alles heeft met alles te maken. Geen aaneenschakeling van mooie plaatjes, maar een duidelijk verhaal met herkenbare iconen, zoals de zeehond, de bergeend en de slechtvalk.

Een film die het ecosysteem in beeld brengt als nooit te voren; van de kleine kiezelwieren onderaan de voedselketen tot aan de slechtvalk en de grijze zeehond als iconen van het wad. Met de nieuwste filmtechnieken, timelapses, drones, microfotografie en onderwatercamera’s weet de crew de bijzondere natuur van de wadden vanuit alle perspectieven te vangen. Het waddengebied is het enige Nederlandse natuurgebied met de status Unesco Werelderfgoed.

Deze natuurfilm is, inclusief inleiding, te zien in Cinema Amstelveen op dinsdag 30 oktober vanaf 19.30 uur en op zondag 11 november vanaf 15.45 uur. De inleidingen worden verzorgd door Ruben Smit (filmregisseur) en Melchert Meijer (cameraman). Kijk op www.cinemaamstelveen.nl voor meer informatie en het reserveren van toegangskaarten.