Fijne dag met Micro Magic zeilen in Aalsmeer

Aalsmeer – De Wintercup zeilwedstrijden met de radio controlled Micro Magic zeilbootjes deden zondag Aalsmeer aan vanaf de wal bij de Watersportvereniging Aalsmeer. Er kwam een leuk groepje op af, zelfs met deelnemers uit België en Eindhoven.

Bij een matige wind bleken de onderlinge verschillen gering en vooral bij de boeien was het daarbij dringen geblazen; het ging soms om centimeters verschil wie er voorrang mocht hebben. De Aalsmeerder Klaas Spaargaren had er op zijn thuiswater een keurige baan ingelegd waarbij elke kleinste windraaiing kon worden benut. Er ontstond snel een kopgroepje, waarbij Elmer Boon (NED 1984, Bovenkerk) als gebruikelijk zijn hegemonie toonde met 8 eerste plaatsen. Geert Middel (NED 264, Eindhoven) nam toch nog 4 eerste plaatsen in beslag, evenenals Spaargaren (NED 118) zelf, die daarmede derde in totaal werd, voor Eric Teuwen (BEL 74) uit België, die zich met zijn fraaie eigen gemaakte zeiltjes steeds meer naar voren zeilt.

De smakelijke lunch en gezellige prijsuitreiking met wat extra hapjes smaakten naar meer. Dat wordt zondag 22 februari op de Kager Plassen. Zeil voor info en foto’s naar micromagic.nl.

Tekst en foto: Theo van Mierlo