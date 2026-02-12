Feestelijke opening ‘Thuis in Aalsmeer’

Aalsmeer – Op maandag 2 maart is de officiële opening van een nieuw burgerinitiatief: Thuis in Aalsmeer, een plek waar dorpsgenoten elkaar ontmoeten, verbinden en samen groeien. Een plek van hoop en betekenis. De missie van Thuis in Aalsmeer, opgericht door inwoners, is een goede buur zijn, een warme huiskamer bieden en omzien naar elkaar.

Niets hoeft, alles mag. Kom alleen of samen, blijf kort of wat langer. Kortom: schuif aan en voel je welkom. De koffie en thee staan klaar, er is ruimte voor een gesprek, ontspanning en kleine activiteiten. Thuis in Aalsmeer is laagdrempelig en voor iedereen, jong en oud(er). De feestelijke opening op 2 maart is om 14.00 uur in het clubgebouw van Atletiekvereniging Aalsmeer (AVA) aan de Sportlaan 43a en belangstellenden zijn van harte welkom.

Thuis in Aalsmeer is vervolgens iedere maandag geopend van 14.00 tot 16.00 uur en dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Tijdens schoolvakanties en feestdagen is Thuis in Aalsmeer gesloten. Kijk voor meer en actuele informatie op de website: www.thuisinaalsmeer.nl.