Molen De Leeuw draait en maalt 30 jaar!

Aalsmeer – Feest bij de molen in de Zijdstraat dit weekend, want De Leeuw draait en maalt liefst dertig jaar. Er staan diverse activiteiten op het programma, waaronder 30 uur achter elkaar draaien en wellicht malen met en dankzij de vrijwilligers.

Om 11.00 uur op vrijdag 11 april wordt hier het startsein voor gegeven en zaterdag 12 april klinkt het slotsignaal om 17.00 uur en mag een gokje gewaagd worden hoeveel omwentelingen de molen heeft gemaakt deze dertig uur. Vrijdag om 20.30 uur is de officiële aanvang van het feestweekend met de opening door burgemeester Gido Oude Kotte en voorzitter van de stichting (en oud-burgemeester) Joost Hoffscholte, gevolgd door een spectaculaire lichtshow op de molen. Zaterdag kan vanaf 11.00 uur en film bekeken worden over hoe er vroeger door de bakkers gebakken werd, mogen de zelfgebakken broden van meel van De Leeuw ingeleverd worden en gaat een vakjury proeven, ruiken en voelen en het lekkerste brood kiezen. De prijsuitreiking is om 13.00 uur.

Tussen 14.30 en 16.00 uur zorgt Aalsmeers Harmonie voor een vrolijk ‘molenconcert’. Kom gezellig langs en vier mee dat in 1996 molen De Leeuw in gebruik werd gesteld na een grondige renovatie.

Foto: www.kicksfotos.nl (kijkje in de molen).