Fabian Meerlo wint 3D schieten bij HBV Target

Kudelstaart – Zondag 16 april was het op het 3D parcours van Target een ware beestenboel. Op het parcours waren ongeveer twintig kunststofdieren geplaatst, elk op verschillende afstanden en verschillend gepositioneerd. De schutters werden in groepen van vier personen verdeeld en iedere groep startte op een ander doel. De wedstrijd was een club evenement en vanuit Target waren er ook schutters die normaliter een andere discipline schieten. Met name voor deze groep schutters was het een nieuwe ervaring. Na de eerste ronde met drie pijlen was er een pauze met het traditionele ‘broodje bal’. De tweede ronde mocht slechts met één pijl geschoten worden. De uiteindelijke winnaar werd de 3D koning van de club, Fabian Meerlo. Fabian is vorig jaar kampioen 3D van Nederland geweest. Niet alleen bij de toppers , maar ook bij de mindere goden was er groot plezier; het was een prachtige dag met veel schietgenot.

Vrijwilligers in zonnetje

Alvorens de wedstrijd van start ging, werden twee vrijwilligers van Target in het zonnetje gezet. Jaap Verbruggen en Frans Schreuder zijn al jaren lid en fervent vrijwilliger van Target. Zij hebben zich de laatste weken enorm ingezet bij de bouw van een terras bovenop de opslagcontainer om het 3D schieten een extra dimensie te geven, namelijk het schieten vanaf een hoger niveau. Jaap en Frans moesten een ballon kapotschieten waardoor een naambord werd onthuld. Op deze manier worden Jaap en Frans tot in lengte van dagen in verband gebracht met het door hun gebouwde terras. Meer weten over handboogschieten in de regio? Kijk dan op www.hbvtarget.nl