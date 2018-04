Extra groen in het Dorp

Aalsmeer – De riolerings- en bestratingswerkzaamheden in de Gedempte Sloot, het deel van de Weteringstraat naar de Zijdstraat en de kruising met de Markt- en Schoolstraat zijn al enige weken afgerond. Het is netjes geworden en her en der zijn extra plantsoentjes gecreëerd. Deze groene ‘hoekjes’ zijn nu voorzien van bomen en struikjes.

Ook aan het einde van de Gedempte sloot, bij de toegang (voor fieters en voetgangers) naar het steegje tussen de School- en de Zijdstraat, is een nieuw stukje groen gerealiseerd. Lange tijd bleef het stukje leeg en dat kwam natuurlijk door de kou, maar nu de lente haar intrede heeft gedaan is deze plek eveneens voorzien van struikjes.

Het Dorp weer een stukje groener en hopelijk vanaf april ook kleuriger, met opnieuw her en der in de straten fleurige geranium-bakken. Het werk aan het riool is overigens nog niet helemaal voltooid. Nog een kleine maand wordt gewerkt aan het gedeelte van de Weteringstraat vanaf de Samen Een school tot en met de Seringenstraat.