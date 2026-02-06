Explosieve grondstoffen in woning aangetroffen

Aalsmeer – In een woning in de Gemaalstraat heeft de politie donderdag 5 februari grondstoffen aangetroffen voor zwaar vuurwerk. Een 39-jarige man uit Aalsmeer is aangehouden. Na een melding is de politie naar de woning in Aalsmeer Oost gegaan. Ook de ambulancedienst en de brandweer zijn ter plaatse gegaan.

In de woning werden stoffen aangetroffen, waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake is van explosief materiaal. De woning en nog twee andere huizen zijn, in afwachting van de specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD), uit voorzorg ontruimd. Na onderzoek door de EOD blijken het grondstoffen te zijn voor het vervaardigen van zwaar vuurwerk. De grondstoffen zijn veiliggesteld.

Na het onderzoek konden de bewoners weer terugkeren naar hun huis. In de woning van de 39-jarige Aalsmeer zijn naast het explosief materiaal nog meer goederen aangetroffen en in beslag genomen die van belang kunnen zijn voor verder onderzoek door de recherche.

Foto: AS Media