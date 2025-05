Examenstress in Uithoorn en De Ronde Venen

Regio – Het VeenLanden College in Mijdrecht. Buiten schijnt de lentezon, binnen is de sfeer gespannen. Het examenjaar is in volle gang en voor de eindexamenleerlingen in Uithoorn en De Ronde Venen breken zenuwslopende weken aan.

Tussen de stapels boeken en samenvattingen zit een 17-jarige leerling met een blik vol concentratie. Hij heeft net zijn eerste examen achter de rug. “Ging wel goed”, denk ik. Hoe heeft hij de afgelopen weken beleefd. Hij zucht en wrijft met zijn handen over zijn gezicht. “Eerlijk? Ik slaap slecht en ben continu aan het nadenken over wat ik nog moet leren. Mijn ouders zeggen dat ik het rustig aan moet doen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.”

Stress is een onvermijdelijk onderdeel van de examenperiode. Sommige leerlingen ervaren slapeloze nachten en een verhoogde hartslag bij elke toets die nadert. Toch zijn er anderen die een meer ontspannen benadering hanteren. “Mijn vriendin Emma maakt zich minder druk. Ze heeft een strak schema en houdt zich daar gewoon aan. Soms zou ik willen dat ik dat ook kon.”

De scholen in Uithoorn en De Ronde Venen bieden verschillende manieren om hun leerlingen te ondersteunen. Examentrainingen, coaching en zelfs mindfulness-lessen worden ingezet om de jongeren te helpen omgaan met de spanning. “Ik heb laatst een ademhalingsoefening gedaan. Het hielp even, maar zodra ik weer naar mijn aantekeningen keek, begon mijn hart opnieuw sneller te kloppen.”

Toch is er ook licht aan het einde van de tunnel. De gedachte aan zomervakantie en een nieuw hoofdstuk – studeren, reizen of werken – motiveert velen om door te zetten. “Als ik straks mijn diploma haal, dan is alle stress het waard geweest. Ik moet het gewoon volhouden.” Terwijl hij de gang inloopt, mompelt hij nog: “Nog een paar weken en dan vrijheid.”

Op het Alkwin Kollege in Uithoorn zit een eveneens 17-jarige havoleerling met haar studieboeken verspreid over de tafel. Ze heeft net haar eerste examen afgerond en neemt even een pauze. “Het was pittig, maar ik denk dat het wel goed ging”, zegt ze opgelucht.

Zij vertelt hoe ze de afgelopen weken heeft ervaren. “Het is echt een rollercoaster geweest. Soms voel ik me zelfverzekerd en denk ik dat ik alles onder controle heb, en op andere momenten raak ik in paniek en denk ik dat ik het nooit ga halen.” Ze lacht nerveus en voegt eraan toe: “Gelukkig heb ik veel steun van mijn vrienden en familie. Mijn ouders zorgen ervoor dat ik goed eet en genoeg slaap krijg en mijn vriendinnen sturen me altijd motiverende berichtjes.”

Examenstress bij leerlingen in Uithoorn en De Ronde Venen. Foto: aangeleverd.