Europese titels nunchaku-do voor Dojo Shintaiki

Uithoorn/Beek (L) – In Beek (Limburg) vonden recentelijk de open Europese kampioenschappen nunchaku-do plaats. Na acht jaar stond sportschoolhouder en Uithoornaar Otto Koedooder (40) van Dojo Shintaiki weer zelf op de mat, dit keer als deelnemer in plaats van als scheidsrechter of jurylid.

Koedooder kwam uit in de veteranenklasse en nam deel aan drie onderdelen: Kata Shodan (een verplichte vorm voor zwarte band-houders), Self-designed Kata (een zelfontworpen vorm) en Freestyle (een spectaculaire, creatieve vorm op muziek). Zijn deelname bleek zeer succesvol: hij behaalde een zilveren medaille bij Kata Shodan en veroverde goud bij zowel Self-designed Kata als Freestyle.

Persoonlijke begeleiding

Naast zijn eigen sportieve prestaties zet Koedooder zich als bondslid en internationaal trainer actief in voor de groei van de sport. Hij richt zich daarbij onder meer op online lessen en persoonlijke begeleiding van sporters wereldwijd. Toch bleef het verlangen om zelf weer deel te nemen aan wedstrijden kriebelen. De open Europese kampioenschappen vormden daarvoor het perfecte moment, met indrukwekkende resultaten als gevolg.

Nunchaku-do is een dynamische sport waarbij gebruik wordt gemaakt van het van oorsprong Aziatische wapen, de nunchaku. De sport werd in de jaren ’80 in Nederland ontwikkeld door de Amstelvener Milco Lambrecht en wordt inmiddels in steeds meer landen beoefend. Coördinatie, behendigheid, reactievermogen en controle staan centraal. Daarnaast kan de sport zowel op hoog tempo als in een rustig tempo worden beoefend, met of zonder trainingspartner, waardoor deze geschikt is voor alle leeftijden.

Otto Koedooder. Foto: aangeleverd.