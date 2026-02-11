Escaperoom bouwen en schaken in de Bieb

Kudelstaart – In de voorjaarsvakantie valt er van alles te beleven in de Bibliotheek Kudelstaart! Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen op woensdag 25 februari hun creativiteit loslaten tijdens de workshop ‘Bouw je eigen escaperoom’. En voor iedereen, die altijd al eens wil leren schaken, start op vrijdag 20 februari de gezellige en leerzame workshopreeks ‘Schaken voor beginners’.

Kennismaken met schaken

Wil je leren schaken of je eerste zetten verbeteren? In vier leuke en duidelijke lessen leer je stap voor stap de spelregels, ontdek je slimme strategieën en speel je je eerste echte partijen. Schaken is niet alleen leuk, maar ook goed voor je concentratie en denkvermogen. Iedereen vanaf 8 jaar is welkom of je nu beginner bent of gewoon nieuwsgierig! De workshopreeks bestaat uit vier lessen op de vrijdagen 20 en 27 februari en 6 en 13 maart, alle dagen van 15.30 tot 16.30 uur in de Bieb in Kudelstaart.

Ontwerp een escaperoom

Hoe werkt een echte escaperoom eigenlijk? Tijdens een interactieve workshop ontdek je het zelf! In kleine groepjes kies je een spannend thema, bedenk je slimme puzzels en bouw je met zelf meegebrachte materialen een mini-escaperoom. Daarna is het tijd voor actie: speel je eigen escaperoom en test die van andere teams. Lukt het om alles op tijd op te lossen? De workshop ‘Bouw je eigen escaperoom’ is voor kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar en wordt gegeven op woensdag 25 februari van 15.30 tot 17.00 uur in de Bieb in Kudelstaart (gevestigd in een ruimte in de Proosdijhal in de Edisonstraat).

Gratis, wel aanmelden

Beide workshops worden gratis gegeven, vooraf aanmelden is wel een vereiste en kan via www.amstelland.op-shop.nl of via de aankondiging op de website van de bibliotheek: www.debibliotheekamstelland.nl.

Foto: Het interieur van de Bibliotheek Kudelstaart. Ontwerp en foto: Studio RuimteWezen