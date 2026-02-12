Energielessen van kinderraad voor scholen

Aalsmeer – Lampen uit, stekkers eruit en korter douchen: het zijn geen adviezen van volwassenen, maar ideeën van kinderen zelf. Tijdens een vergadering in het raadhuis presenteerden de leden van de Aalsmeerse kinderraad hun eigen energielessen. In maart gaan zij ermee langs basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart.

De energielessen zijn ontwikkeld door de kinderen zelf, met ondersteuning van begeleider Yassine Atide van het educatiebureau DuurzaamWijs. In de lessen staat herkenbaar gedrag centraal, zoals lampen uitdoen, korter douchen, apparaten uitzetten en slim omgaan met verwarming op school en thuis. Daarnaast leren leerlingen over duurzame energiebronnen zoals zonne-energie, en doen ze een quiz en een proefje.

Kleine keuzes groot effect

Tijdens de vergadering benadrukten de kinderraadsleden dat juist kleine dagelijkse keuzes een groot effect kunnen hebben. Door leeftijdgenoten les te geven, hopen ze andere leerlingen te inspireren om bewuster om te gaan met energie op school en thuis. “Ik ben ontzettend blij dat jullie hiermee aan de slag gaan. We hebben grote doelen richting 2050 om minder en duurzame energie te gebruiken en om CO2-uitstoot te verminderen”, zei wethouder Sybrand de Vries tijdens de vergadering. “Er moet nog heel veel gebeuren en daarbij hebben we iedereen nodig. Jullie maar ook jullie ouders, de gemeente, bedrijven en organisaties. We ondersteunen graag jullie mooie initiatief.”

Zeven scholen

In maart gaan de kinderraadsleden, ondersteunt door DuurzaamWijs en Aalsmeerse energiecoaches, langs verschillende basisscholen om de energielessen te geven. Zeven basisscholen doen mee, in totaal gaan ze dertien lessen geven. Zo bereikt de kinderraad van de gemeente Aalsmeer ruim driehonderd leerlingen met praktische tips en kennis over energie besparen en duurzaamheid.

Zelf aan de slag?

Ouders en andere inwoners van Aalsmeer die zelf aan de slag willen met energiebesparing, kunnen ook ondersteund worden door de gemeente en de energiecoaches. Lees meer op www.aalsmeer.nl/duurzaamheid.

Foto: De kinderraad met op de achterste rij, v.l.n.r.: Yassine Atide (DuurzaamWijs), Mark van Dijk (energiecoach), Sybrand de Vries (wethouder), Shanikaah Noermohamed (gemeente) en Theo Bergonie (klimaatburgemeester). Foto: Gemeente Aalsmeer.

