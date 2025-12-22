Emotioneel afscheid dirigente bij Vivace

Aalsmeer – Na 22 jaar het Aalsmeers Vrouwenkoor Vivace te hebben gedirigeerd en begeleid heeft Irma Zethof afscheid genomen. Zij en haar man gaan verhuizen naar Twente om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Voorzitter Els Davidse van Vivace bedankt haar omdat zij zo veel jaren ontzettend fijn samengewerkt hebben en Vivace naar grote hoogte heeft gebracht en op een blije en positieve manier de soms wel moeilijke stukken, dirigeerde waardoor het zingen bij Vivace altijd een feestje was.

Plaquette met inscriptie

“Ook al is tegenwoordig de zang niet altijd perfect meer, we worden allemaal ouder, wist je het altijd toch weer in goede banen te leiden en ons altijd zelfvertrouwen gaf om toch ermee verder te gaan”, aldus Els. Als dank kreeg Irma een fors bedrag overhandigd om daarvan een boom te kopen bij haar nieuwe woning. Tevens kreeg zij een roestvrij stalen plaquette met als inscriptie het logo van Vivace en de woorden ‘Als dank voor 22 jaar dirigeren’. “De bedoeling is dat je de plaquette netjes op de boom bevestigt”, zo sprak Els. Na al deze mooie woorden bedankte Irma allen voor het in haar gestelde vertrouwen en liet zij ook, best wel emotioneel, blijken dat het best wel moeilijk was om voor de laatste keer de laatste maten te slaan. Irma gaat in haar nieuwe woonomgeving eerst een paar maanden niks doen en daarna vindt ze vast wel een koor ergens in haar buurt, zoals ze zelf zei.

Nieuwe dirigente

Inmiddels heeft Vivace een nieuwe dirigente weten te vinden die vanaf 1 januari aanstaande het dirigeerstokje zal overnemen. Deborah de Liever begeleidt meerdere koren in de regio en met haar hoopt Vivace nog vele jaren door te kunnen.

Vorige week trad Vivace nog op in een wooncomplex in Amstelveen en ook in Het Hoge Heem in Uithoorn. Op 22 december heeft Irma het koor nog gedirigeerd bij een optreden in Zorgcentrum De Groenlaan en daar, met tranen in de ogen, echt haar aller- allerlaatste maat aangegeven.

Vrouwenkoor Vivace hoopt dat er nieuwe koorleden bijkomen om te waarborgen dat zij hun veelzijdige repertoire kunnen blijven zingen. Een keer een repetitie bijwonen? Kom dan op een dinsdagmorgen tussen 9.30 en 11.30 uur naar het Baken in de Sportlaan, bij de Open Hof kerk, waar u/jij van harte welkom bent.

Foto: Irma Zethof (zwart met rood gekleed) te midden van ‘haar’ vrouwenkoor Vivace (aangeleverd).