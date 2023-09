Eerste winst G-team HVM￼

Mijdrecht – zaterdag speelde het G-team van HVM haar eerste competitiewedstrijd uit tegen hockeyclub Bloemendaal. Tussen de felle regenbuien door was het precies droog om met elkaar een potje te hockeyen. Het team speelde een uur een hele leuke wedstrijd. In de eerste helft leek nog niet helemaal duidelijk wie er zou gaan winnen, maar in de tweede helft liet HVM Bloemendaal ver achter zich. Eindstand: 4-7. Na alle inspanning konden beide teams in de derde helft bijkomen met limonade. De volgende wedstrijd speelt het HVM G-team op 7 oktober uit tegen Myra in Amstelveen.