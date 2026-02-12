Eerste VrijMiBo in Dorpshuis smaakt naar meer

Kudelstaart – Op vrijdag 30 januari vond de eerste editie van de Vrijdagmiddagborrel (VrijMiBo) plaats in Dorpshuis Kudelstaart en die bleek direct een groot succes. De opkomst was boven verwachting en de sfeer was ronduit gezellig. Veel bezoekers kwamen meteen na het werk langs, terwijl anderen later op de avond aansloten. Onder het genot van een hapje en een drankje werd er volop bijgekletst. Vrijwilligers gingen rond met kaas en worst en tot verrassing van velen werd er maar liefst drie keer getrakteerd op bitterballen, dankzij een anonieme sponsor en Stichting Supporting Kudelstaart (SSK). Dat zorgde voor extra vrolijke gezichten en een ontspannen, ongedwongen sfeer. De reacties na afloop waren unaniem positief. Bezoekers gaven aan het een waardevolle en gezellige manier te vinden om samen de werkweek af te sluiten.

Laatste vrijdag van de maand

Na zoveel enthousiasme konden de organisatoren, Michel, Peter, Erik en Corina dan ook niet anders dan besluiten: dit krijgt een vervolg. De tweede editie van de VrijMiBo staat gepland op vrijdag 27 februari. Het doel is om voortaan elke laatste vrijdag van de maand een VrijMiBo te organiseren van 16.30 tot 22.00 uur in het Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg. Iedereen is van harte welkom om aan te schuiven, bij te praten en samen te genieten van een gezellige start van het weekend.

Foto: Gezellige drukte tijden de eerste Vrijdagmiddagborrel (VrijMiBo) in Dorpshuis Kudelstaart (aangeleverd).