Eerste lustrum dorpsloop in Wilnis

Wilnis – Op donderdag 16 augustus wordt alweer voor de vijfde maal de dorpsloop gehouden tijdens het Wilnis festival.

Wat begon met een eenvoudig en laagdrempelig hardloopevenement, opgezet door hardlooptrainer Theo Noij, is de laatste jaren uitgegroeid tot een vaste plek op de hardloopkalender mede door de overname van de organisatie van atletiekvereniging De Veenlopers en haar vrijwilligers.

Vele regionale sponsoren hebben dit evenement ook ontdekt voor hun naamsbekendheid en zodoende kan de organisatie wat extra’s doen, zoals de nieuwe categorie G-run voor mensen met een beperking.

Bewegen is goed en alhoewel het niet meevalt om scholen en sportverenigingen te motiveren om mee te doen, is er toch een lichte toename te zien aan de kinderloop terwijl ook steeds meer oudere kinderen de 5 kilometer aan durven.

Als extraatje krijgen alle deelnemers een ijsje aangeboden terwijl ook tijdens dit lustrum voor iedere deelnemer een medaille klaarligt.

Het programma ziet er als volgt uit:

18.00 uur: G-run 1200 meter, deelname gratis

18.15 uur: kinderloop 1200 meter 4-5-6 jaar, 7-8-9 jaar en 10-11-12 jaar, deelname gratis

18.30 uur: 5 kilometer recreatieloop, deelname 2 euro

19.30 uur: 10 kilometer recreatieloop, deelname 4 euro

Inschrijven vanaf 17.00 uur in de feesttent achter de Willisstee waar ook de mogelijkheid is voor de deelnemers om zich om te kleden. Meer informatie op de website www.dorpsloop-wilnis.nl of op de facebookpagina van de dorpsloop Wilnis.

Foto: Hoofdsponsor Arie Ligtvoet ontvangt het eerste startnummer van deze lustrum editie van de Dorpsloop van Wilnis.