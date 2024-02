Een drukte van belang bij de open bridgedrive

Wilnis – Afgelopen zondagmiddag 25 februari organiseerde Bridgevereniging De Ronde Venen weer een open bridgedrive voor eigen leden, leden van andere clubs en thuisbridgers in de Willisstee. Uit de verre omtrek kwamen 96 enthousiaste bridgers naar Wilnis om een gezellige middag te bridgen. Er werden 6 rondes van 4 spellen gespeeld door 40 spelers in de A-lijn, 32 spelers in de B-lijn en 24 spelers in de C-lijn. In de grote Culturele Zaal van de Willisstee was genoeg plaats voor iedereen.

De spellen die gespeeld werden waren uiterst gevarieerd. Lange kleuren en een mooie aansluiting bij de partners kleur kwamen niet vaak voor. Toch kon er regelmatig een manche geboden worden en ook werd er in de A-lijn door 3 paren (Bieraugel/Hiemstra, van den Berg/van den Berg, Van Veen/Habbema) klein slem uitgeboden en gehaald.

Na afloop werd de uitslag met spanning tegemoet gezien. Voor de eerste 2 plaatsen in alle 3 de lijnen en voor degenen die het dichts bij de 50% eindigden, stond een vrolijke prijzentafel klaar.

Prijzen

In de A-lijn was het spannend en lagen de eindscores dicht bij elkaar. Carolien Meijer en Wim Boonstra haalden de 1e plaats met 61,34%. De 2e plaats was met 59,72% voor Trudy van Veen en Arthur Habbema. Op een mooie 3e plaats eindigden Hans Bieraugel en Henk Hiemstra met 59,03%.

In de B-lijn werden Anneke en Dick Bader eerste. Zij scoorden 60,12 %. De 2e plaats was voor Anneke Hoogstraten en Cora Tullekens met 58,93%. Derde werden Lenie Meijer en Greet van Diemen met 57,14%.

In de C-lijn werd de topscore van de dag gemaakt door Jan en Joke Groeneveld. Zij werden eerste met 65,33%. Een mooie 2e plaats met 56,58% was voor Ans van Uffelen en Dinie Dortmans. De 3e plaats met 54,08% ging naar Ciny van Elzen en Jeanet Vermeij.

Vanwege de positieve reacties en de enthousiaste deelname is er op zondagmiddag 24 maart weer een bridgedrive in de Willisstee. Iedereen kan dan meedoen zowel leden als niet-leden. Inschrijven kan door te mailen naar bridge.drv@mail.com