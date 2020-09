Dubbel feest op de Koningin Julianaschool Wilnis

Wilnis – Op de Koningin Julianaschool in Wilnis was het dubbel feest. Juf Daniëlle en juf Elsemarie werden in het zonnetje gezet door het schoolbestuur en collega’s vanwege hun jubileum op school. Juf Elsemarie is alweer 12,5 jaar werkzaam op de Koningin Julianaschool en juf Daniëlle maar liefst 25 jaar. De juffen werden feestelijk toegezongen met een lied en verrast met een BBQ op het schoolplein. Het team is maar wat blij met deze twee enthousiaste en creatieve collega’s, zo klonk in hun lied op de wijs van My Bonnie: 2 juffen en 2 jubilea, Dat is wel een leuk feestje waard, 2 juffen en 2 jubilea, 2 toppertjes van formaat! De school hoopt nog veel jaren van hun deskundigheid en gezelligheid te genieten