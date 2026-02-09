Doelpunten- en kaartenfestival bij Argon

Mijdrecht – Een bizar doelpunten- en kaartenfestival in de thuiswedstrijd van Argon tegen de lijstaanvoerder LFC uit Leiden. Argon stond na een half uur spelen al met 1-4 achter, mede door een blunderende defensie, waardoor doelman Senne van Schie (17 jaar) die de zieke Kris van Rijn verving min of meer als schietschijf functioneerde. Maar vlak voor rust kwam toch de aansluitingstreffer op het scorebord. Na de thee kwam Argon al snel gelijk tot 4-4 maar moest toch weer met nog een half uur te gaan tegen een 4-5 achterstand aankijken. Pas in blessuretijd kon het tiende doelpunt in deze wedstrijd worden genoteerd: 5-5.

Ondanks dat het een sportieve wedstrijd was deelde scheidsrechter Yassir Boudazdaz maar liefst tien gele en twee rode kaarten uit. De meesten voor commentaar op de leiding, zelfs de assistent Argon-coach kreeg een rode kaart vanwege commentaar.

Begin september speelde Argon in Leiden tegen dezelfde tegenstander, toen werd een geflatteerde 3-1 nederlaag geleden, paal en lat en ook vanaf elf meter werd er niet gescoord. Nu een klein beetje revanche, na ook Jong Holland moest ook LFC punten inleveren bij Argon.

Bliksemstart

Argon kwam binnen drie minuten al op voorsprong, een voorzet van Mike Nusse werd door Yannick van Doorn verzilverd 1-0. Maar deze kon slechts drie minuten worden vastgehouden, een vrije trap even voor de zestienmeter lijn werd door Yassin Ouja onhoudbaar in de bovenhoek geplaatst 1-1. Argon kon er daarna aanvallend weinig tegenoverstellen, Ritchie Zinga werd in het strafschopgebied wel hard afgestopt maar volgens de scheidsrechter was dat geoorloofd.

Halverwege de eerste helft kon een voorzet van links door Abdennour el Fazazi wel heel gemakkelijk worden ingekopte 1-2. En drie minuten later werd het ook nog 1-3, dramatisch uitverdedigen gevolgd door een onnodige overtreding noopte scheidsrechter Boudazdaz de bal op de stip te deponeren: Mike Bekooij vonniste 1-3. Nadat Tygo Limburg naast gekopt had duurde het toch wel tien minuten eer LFC weer aan de beurt was. Tommy Bekooy bedacht een solo en slalomde met enig gemak door de Argon verdediging en tekende voor de 1-4. Einde oefening voor Argon, dacht de aanhang van Argon. Maar drie minuten later werd Mika Keizers bij een aanval aan zijn shirt getrokken, de scheidsrechter was resoluut, wees naar de stip en Bas Schaefers mocht van elf meter aanleggen: 2-4. Drie minuten later kwam dan zelfs nog aansluitingstreffer, opnieuw posteerde Bas Schaefers zich achter de bal bij een vrije trap, hij verraste doelman Lugiano de Pina volkomen door de bal laag in de korte hoek te schieten 3-4. Vlak voor rust werd Densel Sno ingezet voor Tygo Limburg.

Spannend

Hoewel er minder werd gescoord, was ook de tweede helft spannend, Bas Boelhouwer werd als verse kracht ingezet en er werd gelijk ook gescoord. Mika Keizers rondde mooi af na een leuke combinatie waardoor er al vrij snel een 4-4 stand op het scorebord verscheen. LFC bleef echter gevaarlijk, met spelverdeler Yassin Ouda en linkerspits Ahmed Vandi had Argon de handen vol. Nadat doelman Senne van Schie bij een hoekschop attent reageerde was Mike Bekooij een paar minuten later bij een lange bal toch Van Schie toch te snel af en zette LFC weer op voorsprong 4-5. Een minuut later moest Mike Bekooij met rood inrukken en zijn broer Tommy kreeg geel, allemaal vanwege commentaar. Met nog een half uur te gaan kwamen extra aanvallers binnen de lijnen, Quint Piris en Stan van Scheppingen en later ook Jeroen Houwing maakten hun opwachting. Argon deelde toen nog wel wat speldenprikjes uit, maar een schot van Tristan Wallet en een kopbal van Stan van Scheppingen kwamen in de handen van keeper De Lugano. Pas in blessuretijd kwam Argon langszij, Ritchie Zinga passte op Tristan Wallet en net als de vorige wedstrijd tegen Jong Holland tekende hij ook nu voor de gelijkmaker: 5-5.

De komende weken kan iedereen even bijkomen van deze wedstrijd, pas op 28 februari gaat Argon op bezoek bij Nieuwkoop.

Doelpunten- en kaartenfestival bij Argon – LFC. Foto: Hans van Gelderen.