Muzikale reis met Do: 25 jaar in het vak

Abcoude – In haar nieuwe theatershow ‘This is Do: a trip down memory lane’ neemt Do belangstellenden zaterdag 15 maart om 20.15 uur in Theater Pieter Mondriaan in Abcoude mee op een muzikale reis langs haar verleden; zowel op professioneel als persoonlijk vlak, over gouden bergen en door diepe dalen.

Van flessen champagne in een limousine tot halsbrekende toeren in een Fiat 500 zonder remmen. Ze zingt haar populairste nummers, zoals natuurlijk ‘Heaven’, ‘Hij gelooft in mij’ en ‘Voorbij’, maar ook liedjes van haar eerste twee albums, die nog nooit live te horen zijn geweest.

Onder begeleiding van haar vaste muzikanten zingt Do 25 nummers waar steeds een persoonlijke anekdote aan vastzit. 25 nummers voor bijna 25 jaar in het vak. Haar inspiratiebronnen zijn onder anderen Stevie Wonder, Whitney Houston, Tom Waits en Barbra Streisand, dus het belooft een muzikale avond van topniveau te worden. Ga mee met Do voor een echte trip down memory lane. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.theaterpietmondriaan.nl.

Foto is aangeleverd.