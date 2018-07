Diverse cursussen bij Participe Amstelland

Amstelland – Het programma van Participe Amstelland voor het nieuwe cursusseizoen, dat in september start, is bekend. De cursussen in onder andere wijkcentra in Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn worden voor het eerst onder de nieuwe naam uitgebracht: jarenlang gebeurde dit als Vita Amstelland en AanZ Amstelveen.

Sportief en creatief

In het nieuwe aanbod zijn veel vertrouwde cursussen te vinden, waaronder Meer Bewegen voor Ouderen en Yoga, maar er is ook nieuw aanbod als Anders afvallen, Bridge, Gezond leven gezond eten, Hardlopen voor dummies, Werken op een iPad en Macramé. Of u nu creatief, sportief of digitaal aan de slag wilt, er is voor ieder wat wils.

Meer informatie en inschrijven voor een cursus via de website www.participe-amstelland.nu.

Welzijn voorkomt zorg

Participe Amstelland is de organisatie voor welzijn en maatschappelijk werk in Aalsmeer, Amstelveen, Ouder Amstel en Uithoorn. Participe Amstelland wil dat iedereen mee kan doen in de samenleving en helpt inwoners versterken bij belangrijke levensgebeurtenissen en stimuleren buurtbewoners om elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te ondernemen. Participe ondersteunt bij het aanpakken van problemen, samen ervoor zorgen dat mensen zo veel mogelijk de regie over hun leven kunnen behouden. Het motto is van Participe: welzijn voorkomt zorg!