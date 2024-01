Denk en Zet beëindigd jaar met Harmen Kroon snelschaaktoernooi.￼

Regio – Met 25 spelers ,waaronder een aantal gastspelers en oud Denk en Zet leden , zoals Ron Klinkhamer en Hendrik Palm, werd vrijdag 29 december het schaakjaar bij Denk en Zet afgesloten met het traditionele Harmen Kroon snelschaaktoernooi. Ad random werden er 3 pouls’s met 5 en een met 6 spelers ingedeeld. Hiervan zouden de winnaars aangevuld met de 2 beste nummers 2 de finale poule gaan vormen, waaruit de uiteindelijke winnaar zou komen. Na 5 ronden was het in poule A oud Denk en Zet lid Ron Klinkhamer die aantoonde het schaken nog niet verleerd te zijn. Afgetekend werd hij met 4 ½ punt de winnaar . Een overwinning op Matthijs Meijers zorgde ervoor dat deze met 3 ½ punt op de 2e plek eindigde, later bleek dit , weliswaar na loting nog net voldoende om aan de finale poule te mogen deelnemen.

B poule

In poule B was het wederom een oud Denk en Zet lid, nl. Hendrik Palm die met gezellig maar bovenal scherp en goed schaak liet zien dat ook hij het spelletje nog beheerste. Met een 100 % score van 5 uit 5 ging ook hij naar de finalepoule.

C poule

In de C poule waren het 2 “echte”Denk en Zetters die bovenaan eindigde. Zowel Cees Samsom als Cees van Houten wonnen 4 maal .Tegen elkaar werd hoffelijk (?) remise gespeeld. Daar van Houten hierbij de zwarte stukken aanvoerde leverde hem de eerste plaats op. Beide heren konden echter met dit resultaat in de finale aanschuiven.

D poule

In poule D was het Henk Kroon die met 5 uit 5 als eerste eindigde, wel had hij veel geluk door in glad verloren stelling van Jeroen Vrolijk te winnen, deze eindigde hiermee op een 2 plaats waardoor hij om in de finale poule te komen moest loten met Matthijs Meijers. Ook dit ging voor de winnaar van vorig seizoen verloren met als gevolg dat hij zijn vorig seizoen gewonnen beker niet kon verdedigen.

Halve finale

In de finale poule was het spannend tot en met de 3 e ronde, Matthijs had 3 uit 3 en Henk had volgde met 2 ½ uit 3 op de voet, hij had een ½ aan Cees van Houten moeten laten. Wederom was het geluk op de hand van Henk Kroon, maar dit hoort dan ook wel een beetje bij snelschaken, in een zeer moeizame stelling “gaf”Matthijs een toren weg en hoewel hij nog wel 3 goede naar voren geschoven pionnen ter compensatie had, bleek dit hem toch te veel tijd te kosten om deze de juiste weg te wijzen. Gevolg een vallende vlag en een niet in te halen Henk Kroon meer. Matthijs eindigde als 2e, Cees Samsom en Ron Klinkhamer gedeeld 3 en 4 en de oud leden Ron Klinkhamer en Hendrik Palm moesten nu achteraan sluiten.

Onder het toeziend oog van eminente wedstrijdleider Jeroen Vrolijk, werden er aan een ieder een prijs uitgereikt en mocht Henk Kroon uit zijn handen , de wisselbeker na het 5 maal gewonnen te hebben definitief mee naar huis nemen.