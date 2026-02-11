Denk en Zet 1 en 2 nog in de race om kampioenschap

Vinkeveen – Na voor de derde keer gewonnen te hebben, dit maal tegen Trio 1, staat het eerste team van schaakvereniging Denk en Zet op een gedeelde eerste plek met Rode Loper 4. Zij worden op de voet gevolgd door Kijk Uit 1 dat weliswaar een punt minder heeft, maar wel al van de Rode Loper gewonnen heeft.

De volle punten tegen Trio 1 werden behaald door Henk Kroon, Matthijs Meijers en Cees Samsom. Dit gecompleteerd met twee remises van Wim de Groot en Gert Jan Smit en een onfortuinlijk verlies van Cees van Houten bracht de eindstand op 4-2 voor de Vinkeveners.

Ook het tweede team van Denk en Zet staat er met een tweede plek op de ranglijst prima voor. Met vier overwinningen en een maal verlies staat men pal achter S.C. Muiderberg, dat de volle 100% heeft behaald. In de volgende ronde, 13 maart, treffen de twee teams elkaar.

Bij winst mag Muiderberg zich kampioen noemen, mocht het de Denk en Zet-spelers lukken een gelijkspel of winst te behalen, wordt de laatste ronde bepalend. Dit zou een klein voordeel voor Denk en Zet kunnen zijn, omdat zij dan nog tegen het veel lager geplaatste D.B.C. moeten spelen en Muiderberg aan moet treden tegen het op de derde plaats staande Woerden 2.

In de laatste wedstrijd van Denk en Zet werden de punten behaald door overwinningen van Stefan Rijsbergen op bord 1. Stefan speelde een sterke partij, waarbij het aantoonde dat zijn twee paarden sterker waren dan de toren plus pion van de tegenstander.

Op het tweede bord herstelde Jeroen Vrolijk zich van zijn inzinking, met een solide partij bracht hij heel gelijkmatig de winst binnen. Een zeldzaam verlies was er op het derde bord door Hidde Goossens. Een stuk weggeven was wat te veel van het goede. Op het vierde bord won Thierry Siecker op de hem bekende wijze; wild schaken over het hele bord heen deed de tegenstander doen bezwijken. Verlies was er vervolgens voor captain Alfred Weinhandl.

De tactisch mooiste partij werd gespeeld op het zesde bord. Ed Kok wist zijn tegenstander positioneel volledig klem te spelen. Dit leverde de vierde overwinning en daarmee de 4-2 eindstand op.

Op de foto: Denk en Zet 1 en 2 nog in race om het kampioenschap. Foto: aangeleverd.