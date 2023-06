Delegatie Oceanus zwemt mee bij Het Y Amsterdam

Aalsmeer – Afgelopen zondag 25 juni werd door een kleine delegatie van de wedstrijdploeg van Oceanus gezwommen bij Het Y in Amsterdam, waar zij waren uitgenodigd door deze club om mee te zwemmen tijdens hun einde seizoenswedstrijd.

Ondanks de extreme hitte buiten was het in het zwembad nog redelijk te doen, mede door het volgens de zwemmers erg koude water. De zwemmers die meededen hebben bijna allemaal hun PR’s weer flink aangescherpt. Ian en Tom zetten beiden een toptijd neer op de 50m vlinderslag, Lisa verbeterde haar PR op de 50m schoolslag en nieuwkomer Sarah heeft een PR gezwommen op de 50 en 100m schoolslag en een nieuwe tijd neergezet op de 100m vrije slag.

Olivia werd op alle 3 de afstanden die ze moest zwemmen, 100m schoolslag en de 50 en 100m vrije slag 2e van haar serie, dus ook een mooie prestatie. Kortom een mooie afsluiter van het wedstrijdseizoen. Nu nog een ruime week training, waarvan 1x in de Westeinderplassen zodat iedereen goed voorbereid is op de Poeloversteek op woensdag 12 juli.

Hierna is het tijd voor rust en zal er in augustus weer gestart worden met trainen en de welbekende startactiviteit bij Poldersport in De Kwakel.

