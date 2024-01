De Zuidvogels maakt in eerste kwartier verschil met Argon￼

Mijdrecht – De eerste wedstrijd na de winterstop van Argon op bezoek bij De Zuidvogels in Huizen is uitgelopen op een nederlaag. Al na vijf minuten lag de bal in het net en tien minuten later stond het al 2-0. Na de thee kwam Argon goed uit kleedkamer maar had bij de doelpogingen geen geluk, paal en lat waren spelbreker en De Zuidvogels strafte verdedigingsfouten wel af waardoor het in de slotfase nog kon uitlopen naar 4-0.

Snelle achterstand

De 1-0 voorsprong na ruim vijf minuten was eigenlijk een cadeautje van de Argon defensie, bij een lage inzet van Imar Kort vanaf de rechterkant slipte de bal uit de handen van Juran Doezeman en Nigel van Zelst pakte dat cadeautje aan, 1-0. Even later zag het er weer gevaarlijk uit voor Argon maar de defensie wist de bal ditmaal tijdig weg te werken. In aanvallend opzicht stelde Argon daar een omhaal van Max Oliemans tegenover, maar het schot ging naast. Van Zelst liet daarna opnieuw van zich spreken door de bal achter zijn standbeen langs bij de eerste paal binnen te tikken, 2-0. Ook Imar Kort deed een poging maar de bal schoof voorlangs het Argon doel. Argon kwam daarna nog wel tot een paar doelpogingen, Sven Beek schoot hard in maar doelman Danny Versteegt stond op de goede plaats. Een schot van Max Oliemans werd gekraakt en Dylan Bergkamp zag zijn schot naast het doel verdwijnen. De thuisploeg werd nog wel een paar keer gevaarlijk maar keeper Juran Doezeman greep een paar keer tijdig in.

Paal en lat

Coach Aart Jan van Boksel verwachte onlangs nog dat ‘het kwartje wel eens een keer de goede kant op zal vallen’, maar vanmiddag was dat nog niet aan de orde. Teun Gortemulder en Bas Schaefers bleven in de kleedkamer achter, Tigo Limburg en Siep Keulemans gingen proberen iets aan de stand te veranderen. We zagen eerst een poging van De Zuidvogels, Hidde van Erkel schoot knap in maar Juran Doezeman bracht redding. Verder zagen we een actie van Max Oliemans maar die leverde alleen een hoekschop op. Met nog een half uur te gaan werden Jayden Zschuschen en Jasper de Haan ingezet en even later kwam ook Stan van Scheppingen in het veld. Een vrije trap van Siep Keulemans werd gepakt door keeper Versteegt en daarna werd een leuke aanval van Argon niet beloond, over veel schijven kwam de bal uiteindekijk voor de voeten van Max Oliemans maar die zag zijn verwoestend schot via de paal weer in het vel stuiteren. Met nog vijf minuten op de klok voorkwam Juran Doezeman een doelpunt door de bal met de vuisten weg te stompen maar de bal kwam voor de voeten van invaller Youri van Kommer die met dit buitenkansje wel raad wist, 3-0. Nadat Dylan Bergkamp met een vrije trap vanaf twintig meter nog de mogelijkheid had op een doelpunt maar zijn schot op de lat uiteen zag spatten was het in minuut 93 zette Hidde van Erkel die nog nummer 4 op het scorebord wist te zetten na een combinatie door het midden van de verdediging.Zaterdag komt DVVA op bezoek bij Argon.

Foto: Hans van Gelderen