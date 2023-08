De Zonnebloem bezoekt Orchideeën Hoeve

Uithoorn – Vorige week was er weer het jaarlijkse, door Albert Heijn Jos van den Berg gesponsorde uitje voor de gasten van de Zonnebloem afdeling Uithoorn/Amstelhoek. Deze keer is gekozen voor een dagtocht naar de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest. Met 81 gasten en 16 vrijwilligers vertrokken ze even na 10.00 uur met twee bussen van Eemland Reizen. Daar aangekomen kregen ze eerst een goed verzorgde lunch met uiteraard een lekkere kroket erbij.

Na de lunch was er uitgebreid tijd om rond te lopen. Onder het dak van de Orchideeën Hoeve schuilt een indrukwekkende junglewereld vol prachtige bloemen en vrij levende dieren. Via spannende junglepaadjes reis je hier van werelddeel naar werelddeel. Ruik de heerlijke geur van de tropische bloemen om je heen. Zo kwamen ze onder andere in de zwevende bloementuin, het amazone regenwoud, de vlindertuin maar natuurlijk ook in de Orchideeëntuin en de Orchideeënkwekerij.

Aan het eind van de middag gingen ze weer richting Uithoorn, waar andere vrijwilligers een aantal gasten ook weer thuis bracht. Alle gasten hebben zichtbaar genoten van deze fijne dag.

Nogmaals dank aan Jos van den Berg om dit mogelijk te maken. Hopelijk kunnen we de traditie volgend jaar weer voortzetten. Daarnaast weer veel dank aan alle vrijwilligers die deze dag mede mogelijk maakten met hun inzet.

Wil jij iemands leven verrijken met leuke activiteiten, simpelweg een kopje koffie of samen op stap? Meld je dan aan als vrijwilliger! Kun je door een lichamelijke beperking niet doen wat voor zoveel andere mensen vanzelfsprekend is? En wil je er op uit, bezoek ontvangen van een vrijwilliger uit jouw buurt of op vakantie? Meld je aan als gast. Aanmelden kan altijd via zonnebloem.uithoorn@gmail.com. Er wordt dan contact opgenomen!