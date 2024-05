Molens ontdekken op Nationale Molendag

Aalsmeer – Op 11 en 12 mei is het weer Nationale Molendag, het belangrijkste molenevenement van Nederland, mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij. Honderden traditionele wind- en watermolens door heel Nederland openen hun deuren om bezoekers te ontvangen. De organisatie is in handen van De Hollandsche Molen in samenwerking met Het Gilde van Molenaars en de deelnemende molens. Molenaars en molengidsen staan overal klaar om bezoekers te laten genieten van dit oer-Hollandse monument. De geuren, geluiden en indrukwekkende oude techniek in een molen moet iedereen een keer beleven. Iedere molen is uniek en heeft grote aantrekkingskracht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat duizenden vrijwilligers actief zijn in molenland.

De Leeuw en Stommeermolen

Op veel plaatsen worden extra feestelijke activiteiten georganiseerd. Op nationalemolendag.nl zijn de bijzonderheden en de openingstijden van alle deelnemende molens te vinden. Ook staan op de website fiets- en wandeltochten aangegeven. In Aalsmeer doen korenmolen De Leeuw in het Centrum en de Stommeermolen aan de Molenvliet mee aan de Nationale Molendag, echter alleeen op zaterdag 11 mei. In beide molen worden deze dag rondleidingen en demonstraties gegeven door de molenaars. De Leeuw is open van 10.00 tot 16.00 uur en in de Stommeermolen zijn bezoekers welkom tussen 9.00 en 18.00 uur.

Zo’n 1200 molens

De Hollandsche Molen zet zich al ruim een eeuw lang in voor het behoud van monumentale wind- en watermolens in Nederland. Daardoor telt Nederland nog steeds zo’n 1.200 molens. Molens die schitteren in het landschap, het dorp of de stad en die vaak ook bezocht kunnen worden. Duizenden vrijwilligers zorgen ervoor dat de molens ook daadwerkelijk kunnen draaien en malen. Sinds 2023 is de vereniging Koninklijk.

Foto: Stommeermolen aan de Molenvliet. Foto: Jacqueline