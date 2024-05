‘Groene Boost’ voor 125 kwetsbare gezinnen

Aalsmeer – Ter ere van Wereld Plantendag op zaterdag 18 mei deelt Stichting ANDERS Amstelland een ‘Groene Boost’ uit aan 125 kwetsbare gezinnen in de regio. Deze gezinnen ontvangen een pakket Air So Pure®- en buitenplanten om hun woning en balkon of tuin te vergroenen, een luxe die voor velen niet vanzelfsprekend is. Door deze actie brengt ANDERS Amstelland een stukje natuur in huis bij mensen die dit goed kunnen gebruiken, omdat zij bijvoorbeeld onder bewind staan, klant zijn bij de voedselbank of in de bijstandsuitkering zitten.

Het belang van groen in huis is groot. Het zorgt niet alleen voor ontspanning en woongenot, maar ook voor een gezonde leefomgeving. Juist voor kwetsbare gezinnen kan dit een waardevolle toevoeging zijn aan hun woning.

De ‘Groene Boost’ actie is mogelijk gemaakt door de steun van Dutch Flower Foundation en diverse kwekers, waaronder Air So Pure, Quakelplant, Van der Voort potplanten en de Historische Tuin Aalsmeer. Hun bijdrage heeft ervoor gezorgd dat ANDERS Amstelland dit initiatief kon realiseren en kwetsbare gezinnen kon verrassen met een prachtig pakket aan kamerplanten. De pakketten zijn overhandigd aan de Voedselbanken in Aalsmeer en Uithoorn en Vluchtelingenwerk Amstelveen en Uithoorn. Zij zorgen ervoor dat de planten bij hun cliënten thuis komen.

“We zijn ontzettend dankbaar voor de steun van Dutch Flower Foundation, de kwekers van Air So Pure en de Historische Tuin,” zegt Koen Persoon, regioleider van Stichting ANDERS Amstelland. “Dankzij hun bijdrage kunnen we deze kwetsbare gezinnen een ‘Groene Boost’ geven. Uit ervaring weten we dat dit de enige planten in huis kunnen zijn bij onze doelgroep. Hiermee maken we het verschil tussen een huis en een thuis!” Stichting ANDERS Amstelland kijkt ernaar uit om deze gezinnen te verrassen en hen te laten genieten van de positieve effecten van groen in en om het huis.

Foto: Overhandiging van de ‘groene boost’ aan Stichting ANDERS. Foto: aangeleverd