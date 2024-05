Groene verrassing voor flat-bewoners Kudelstaart

Aalsmeer – Zaterdag 11 mei stonden de flats van de Galvanistraat en de Edisonstraat in Kudelstaart in het teken van Groener wonen met Elkaar. Bewoners vulden een mooie plantenbak met vaste planten, om op deze manier én hun balkons te verfraaien én elkaar te ontmoeten. Natuurlijk onder het genot van een kop koffie of thee.

De actie was een initiatief van woningcorporatie Eigen Haard en welzijnsorganisatie Participe Amstelland en kon worden gerealiseerd door een bijdrage van Stichting ANDERS Amstelland. Het doel van de actie was het contact en de samenhang in de flats te bevorderen. Aanvankelijk was het niet erg druk, ondanks de huis-aan-huis bezorgde uitnodiging. Gelukkig zijn er uiteindelijk toch ruim 15 plantenbakken uitgedeeld en gevuld. Deze hebben nu een mooi plekje gekregen.

Een goede buur

De bewoners en de organisatie kijken terug op een geslaagde actie. Buurtverbinder Frans: “Natuurlijk is het leuk om gratis en voor niks een plantenbak te krijgen en zelf te mogen vullen, maar het gaat er vooral om dat je je buren leert kennen en samen leuke dingen doet. Een goede verstandhouding met je buren is belangrijk. Niet alleen in geval van nood, maar ook gewoon voor je woonplezier. Elkaar groeten, een praatje maken, een kopje suiker lenen, even de kat van de buren eten geven als ze weg zijn, nieuwe buren verwelkomen. Het zijn kleine dingen maar ze maken een wereld van verschil!”

Heb je ook een goed idee voor je buurt? Een idee wat er voor zorgt dat je je buren (beter) leert kennen? Laat het weten aan buurtverbinder Frans Huijbregts. Als je het fijn vindt kan hij ook met je meedenken over wat er nodig is om je idee te realiseren of helpen met een aanvraag voor een financiële bijdrage uit het Buurtinitiatieven Budget. Frans is te bereiken via buurtverbinder.aalsmeer@participe.nu. Of loop eens binnen (maandag tot en met donderdag) in De Oude Veiling (eerste verdieping) in de Marktstraat.

Foto: Flat-bewoners vullen plantenbakken. Foto aangeleverd