Martinus van Tol 60 jaar lid van Con Amore

Aalsmeer – Martinus van Tol is 60 jaar zanger bij mannenkoor Con Amore en is voor dit jubileum in het zonnetje gezet door alle koorleden tijdens het feest ter gelegenheid van zijn 60-jarig huwelijksfeest met zijn vrouw Mattie. Tinus, zoals hij door iedereen wordt genoemd, is meer dan alleen zanger voor Con Amore. Achter de schermen van optredens verricht hij al vele jaren allerlei hand-en spandiensten voor het mannenkoor.

“Als er iets georganiseerd werd, was Martinus er bij”, aldus de voorzitter van Con Amore. “Jarenlang heeft hij het koorpodium opgebouwd en na een concert weer afgebroken en opgeborgen. In de periode dat het koor oud papier ophaalde voor extra inkomsten sleepte Martinus elke maand met dozen vol papier om de container vol te krijgen. Er is zelfs een aanhanger aangeschaft om het oud papier te vervoeren. Sowieso als er iets gebouwd moest worden, meldde Martinus zich als vrijwilliger. Het koor en Tinus zijn bijna één, zoveel heeft hij voor het koor gedaan.”

Tinus is het eerste lid met zoveel dienstjaren bij Con Amore. Volgens de jubilaris is zingen net zo onmisbaar als eten en drinken. Tinus zingt alles bijna uit het hoofd, als het een moeilijk muziek stuk is schrijft hij eerst de tekst uit om het lied eigen te maken. De laatste tijd gaat het qua gezondheid iets minder met de jubilaris, maar als het even kan gaat hij wel naar de repetitieavonden om te zingen.

Con Amore heeft tijdens het 60-jarig huwelijksfeest het bruidspaar toe gezongen en cadeaus overhandigd. Bloemen voor vrouw Mattie, die al zestig jaar met liefde haar man deelt met het koor, en de gouden speld van het koor met twee diamantjes, een oorkonde en natuurlijk applaus voor jubilaris Tinus van Tol.

Foto: Mattie en Martinus van Tol werden toegezongen door de koorleden van Con Amore tijdens hun huwelijksfeest. Foto: aangeleverd