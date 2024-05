Baanrecord voor Esmée bij AVA Baanloop

Aalsmeer – Bij de AVA Waterdrinker Baanloop op woensdagavond 8 mei is voor het eerst sinds bijna drie jaar weer eens een baanrecord gelopen. De 14-jarige Esmée Kriger van AKU won de 1 kilometer in precies 3 minuten. Zij verbeterde daarmee zowel haar eigen persoonlijke record als het baanrecord van Gwen Alewijnse uit Kudelstaart, die beiden op 3:06.5 stonden. Esmée uit Wilnis was ook alle rappe jongens en mannen op de 1 kilometer te snel af. Bij prima hardloop omstandigheden (14 graden en nauwelijks wind), werden nog veel meer persoonlijke records gelopen. Op de 1 kilometer deden dat Sterre van Klaveren en Brenden Onos (3:45), Joren Euwe (3:54), Siem Koolen (4:14) , Julian Euwe (4:19), Lisa Koolen (4:20), Fem Bruine de Bruin (5:10) en Timothy Onos (5:29). Deze jonge atleten worden iedere keer een paar seconden tot hele happen sneller, Lisa zelfs 19 seconden.

Het waren niet alleen jeugdigen die indruk maakten bij deze baanloop. De ervaren Johan Neve (67 jaar) van KAV Haarlem won de 3 kilometer in 10:44, dat is een gemiddelde snelheid van bijna 17 kilometer! Vlak daarachter zat de 15-jarige Mark Westra van AKU met 10:56, gevolgd door AVA-ster Erica Belandi (11:07). Op de 5 kilometer was Florus van Meijl uit Vleuten met 17:05 veruit de snelste (gemiddelde snelheid 17.7 kilometer). Robert Schrauwen (18:56) en Frank Bruine de Bruin (18:59) liepen net binnen de 19 minuten. Voor Aalsmeerder Frank was dat voor het eerst en een verbetering van zijn persoonlijke record van vorige maand met 9 seconden. Meer foto’s, de volledige uitslag en rondetijden zijn te vinden op www.avaalsmeer.nl

Schoolatletiekdag

Op zaterdagmiddag 25 mei wordt bij AVA de Schoolatletiekdag voor alle basisschoolleerlingen in Aalsmeer, Kudelstaart en Rijsenhout gehouden. Opgeven kan via de eigen school of door een e-mail te sturen naar: info@avaalsmeer.nl.

Foto: Van links naar rechts: AKU leden Sterre en Esmée. Van AV Aalsmeer Siem en Lisa Koolen en Joren en Julian Euwe geflankeerd door de debuterende leden Feline van der Vaart en Maud van Schip.

Foto: aangeleverd