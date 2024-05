Bijeenkomst VVD over Europese verkiezingen

Aalsmeer – In het kader van de Europese verkiezingen op 6 juni aanstaande organiseert het lokale netwerk Uithoorn-Aalsmeer van de VVD een bijeenkomst op woensdag 29 mei in het Flower Art museum (vlakbij de Aalsmeerse watertoren) aan de Kudelstaartseweg. De uitgenodigde spreker is Fabiènne Hendricks. Zij staat op een verkiesbare zesde plaats op de Liberale lijst voor het Europarlement.

Fabiènne Hendricks werd in 1984 geboren en groeide op in Maastricht. Zij studeerde European Studies in Maastricht en Bestuurskunde in Leiden. Als lid van de directie van het Platform Beta Techniek, zet zij zich in om het aantal jongeren in bèta- en technische opleidingen te vergroten. Het is daarnaast haar overtuiging dat juist jongere generaties een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Daarom is zij al geruime tijd actief bij de VVD, onder andere als voorzitter van de landelijke VVD Partijcommissie Onderwijs, de Teldersstichting en het Liberaal Maatschappelijk Middenveld.

Fabiènne is ondermeer werkzaam bij Tata Steel en zal tijdens haar speech vooral ingaan op de economische thema’s binnen Aalsmeer en Uithoorn en graag met de zaal en de lokale ondernemers van gedachten wisselen over de plannen die vanuit Europa impact zullen hebben op de landelijke en lokale ontwikkelingen. Zij heeft aangekondigd een discussie met lokale leden en niet leden van de lokale (ondernemers) gemeenschap erg op prijs te stellen.

Iedereen die geinteresseerd is in de groeiende betekenis die Europese wet- en regelgeving heeft en zal hebben op het lokale bedrijfsleven is hierbij van harte uitgenodigd op 29 mei vanaf 18.30 uur in het Flower Art Museum. De toegang is gratis voor zowel VVD leden als niet VVD leden. De bijeenkomst zal bestaan uit een key-note speech, alsmede uit een forum discussie met lokale ondernemers en VVD bestuurders.