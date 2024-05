Music in the Air (51): Kick Spaargaren

Door Joke van der Zee

Kudelstaart – Kick Spaargaren (33) is geboren en getogen in Kudelstaart en veel mensen zullen hem kennen als fotograaf. “Maar naast fotograaf werk ik nog 4 dagen per week met veel plezier op een hortensiakwekerij”, aldus Kick.

Als fotograaf kom je overal, wat maakt het meest indruk op jou?

“Ik mag als fotograaf veel speciale momenten fotograferen, van grote feesten met duizenden bezoekers tot begrafenissen; het zijn twee uitersten maar het maakt beide een diepe indruk. Echt wennen doet het niet, een enórme menigte mensen die een geweldige avond hebben of het verdriet van mensen die afscheid moeten nemen van hun dierbaren.”

Van welke muziek word jij vrolijk?

De muziek waar ik vrolijk van word is toch wel de Nederlandse feestmuziek. Denk hierbij aan Het Feestteam, Pater Moeskroen, Snollebollekes, Marco Schuitmaker en de vele anderen die je links of rechts wel eens voorbij hoort komen.”

Bespeel je zelf een instrument of zou je dat willen?

“Ik bespeel zelf (helaas) geen instrument, al zou het mij best leuk lijken om noten te kunnen lezen en daarbij vind ik de saxofoon een prachtig instrument!”

Heb je een bijzondere muziek-herinnering?

“Een bijzondere muziek ervaring heb ik zeker. Tijdens de Feestweek van 2015 werd ik door DJ Mental Theo tijdens zijn set het podium opgeroepen en hij sprak tot de zaal: “Ik heb hier fotograaf Kick staan en we gaan een foto maken.” Theo ging met zijn rug naar het publiek staan en ik maakte vanaf het podium de foto. Trillend van de adrenaline liep ik het podium af, ik had echt even tijd nodig om te beseffen wat er gebeurd was. Later heb ik deze foto laten afdrukken; hij is gesigneerd door Theo en hangt ingelijst op mijn kantoor!”

Foto: www.kicksfotos.nl.