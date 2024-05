Groot onderhoud aan Herenweg Vinkeveen afgerond

Vinkeveen – De werkzaamheden aan de Herenweg in Vinkeveen zijn afgerond. Aan de weg is groot onderhoud verricht en de verkeersveiligheid verbeterd. Door herinrichting van de weg is er een betere doorstroming van verkeer. Op maandag 6 mei is de rode fietspadencoating aangebracht en daarmee is het laatste onderdeel van de werkzaamheden voltooid. De Herenweg (tussen de N201 en de Baambrugse Zuwe) in Vinkeveen is een belangrijke doorgaande weg. Onderhoud was noodzakelijk om de weg veilig te houden. Door de jaren heen is het aanzicht veranderd en gaf ook het parkeren een probleem. Dit is met de werkzaamheden aangepakt.

Keukentafelgesprekken en inloopbijeenkomst

Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn met bewoners en ondernemers betrokken bij de plannen. Er is veel waardevolle informatie opgehaald en er kon geconcludeerd worden dat bij het merendeel van de bewoners en ondernemers draagvlak was voor de werkzaamheden en herinrichting van de rijbaan.

Verkeersveiligheid en doorstroming

Wethouder Anja Vijselaar (Mobiliteit): “Met de opknapbeurt is de veiligheid en de doorstroming op de Herenweg verbeterd. Fietsers hebben dankzij de suggestiestroken nu een duidelijke positie op de weg. Ook is de snelheid verlaagd van 50 km/h naar 30 km/h. Om goede doorstroming te garanderen, heeft de weg nu een vaste breedte van 5,50 meter. Stuk voor stuk grote verbeteringen.”

Parkeergelegenheid en plantvakken

Om doorstroming en veiligheid te verbeteren zijn op een aantal plekken parkeervakken verdwenen. Daar staat tegenover dat op plaatsen waar de weg breder is, nieuwe plekken zijn aangelegd. Ook zijn 20 nieuwe parkeerplaatsen beschikbaar op het terrein bij de visboer. Resterende ruimte naast de weg is ingericht met plantvakken. De nieuwe plantvakken zijn begrensd met trottoirbanden en voorzien van een hekje (ongeveer 30 cm hoog) om parkeren te voorkomen. De vakken zijn beplant met een mix van bloemrijke planten. Om het regenwater goed af te kunnen voeren, zijn nieuwe kolken geplaatst. Hiermee wordt voorkomen dat tijdens flinke regenbuien water op straat blijft staan.

Wethouder Anja Vijselaar met projectleider Thijs van der Geest.