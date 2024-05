Verkiezing Europees parlement: “Elke stem telt!”

Aalsmeer – Tussen 6 en 9 juni gaan miljoenen Europeanen naar de stembus om hun stem uit te brengen voor het Europees parlement. In Nederland vindt de verkiezing plaats op donderdag 6 juni. Deze dag worden de Nederlandse leden (31) in het Europees Parlement gekozen. De uitslag wordt op 9 juni in de avond bekend gemaakt. De stempassen voor de verkiezing zijn reeds verstuurd. In verband met de verkiezingen is het raadhuis donderdag 6 juni vanaf 12.00 uur en vrijdag 7 juni de hele dag gesloten. Volgens burgemeester Gido Oude Kotte is het belangrijk om te gaan stemmen: “Ook al voelt het Europees Parlement misschien wat ver weg, het regelt wel veel zaken die ons allemaal raken in ons dagelijks leven. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, economie, klimaat en gezondheidszorg. Zo beslist de EU onder andere over de eisen voor schoon drinkwater, de garantie op producten die je koopt en welke gegevens websites van je mogen opslaan. Kom dus stemmen op 6 juni. Elke stem telt, ook die van u!”

15 Stembureaus

De stemlokalen zijn 6 juni open van 7.30 tot 21.00 uur. Om te kunnen stemmen, heeft u uw stempas en uw identiteitsbewijs nodig. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn. Op uw stempas staat een stembureau in uw buurt, maar u mag stemmen in ieder stembureau in Aalsmeer. Deze verkiezing zijn er 15 stembureaus in Aalsmeer. Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking. In het stembureau in het raadhuis staat een stemapparaat met audio-ondersteuning voor mensen met een visuele beperking, zodat zij zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen.

Stempas en bij volmacht

Geen stempas ontvangen? Of stempas kwijt? Vraag dan een vervangende stempas aan. Dat kan digitaal of schriftelijk. Uw aanvraag moet uiterlijk op maandag 3 juni bij de gemeente binnen zijn. U krijgt uw vervangende stempas thuisgestuurd per post. Tot 5 juni 12.00 uur kunt ook een vervangende stempas aanvragen in het raadhuis. Maak hiervoor een afspraak en vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen.

Kunt u zelf niet stemmen? Geef een volmacht af. Bij een volmacht vult u de achterkant van uw stempas in. Dat kan tot op de dag van de verkiezingen. Deze volmacht is alleen geschikt als de persoon die namens u gaat stemmen, zelf ook in Aalsmeer stemt. Geef de gemachtigde uw stempas en (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee. Een kopie van een identiteitsbewijs kan ook via een smartphone worden getoond. Wilt u iemand in een andere gemeente voor u laten stemmen? U kunt ook iemand die in een andere gemeente woont machtigen om voor u te stemmen. Vraag dan een ‘schriftelijke volmacht’ aan via het formulier ‘Verzoek om per volmacht te mogen stemmen’. Het formulier moet uiterlijk 3 juni in bezit van de gemeente zijn.

Hulp bij het stemmen

Hulp in het stemhokje is niet toegestaan, behalve voor kiezers met een lichamelijke beperking. Voor mensen met een beperking zijn er verschillende websites met extra uitleg en hulp bij het stemmen. Kijk op www.hoewerktstemmen.nl en www.alzheimer-nederland.nl/stemmen. Kijk voor meer informatie over de verkiezingen in Aalsmeer op www.aalsmeer.nl/verkiezingen.

Foto: Verkiezingsbord voor het Raadhuis. Foto: Jacqueline Kristelijn