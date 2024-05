Aalsmeerse sjoelers op WK in Frankrijk

Aalsmeer – In Bischheim in Frankrijk is op 10 en 11 mei het WK Sjoelen gehouden met 18 deelnemende landen. 172 Heren en 129 dames gingen de titelstrijd aan. In de voorronde werden er 2 x 10 bakken gesjoeld. De beste 132 heren en 64 dames gingen door. Alle 6 deelnemers van Aalsmeer is dat gelukt. Nederland, Duitsland en Frankrijk leverden de meeste deelnemers. Op dag 2 werd er via het 20-2 systeem gesjoeld. Winst leverde 2 punten op, gelijk 1 punt en verlies 0 punten. Anouschka Ploeger verloor haar partij met 5-9 van Lisette Pronk en werd uiteindelijk 47e. Mirjam van den Berg verloor kansloos met 0-10 van de beste Francaise Alexia Hublin en werd 54e. De heren hadden 1 ronde meer, die de Aalsmeerders allen doorkwamen. Bij de laatste 64 verloor Aäron Wrighting met 1-9 van Henk van der Ree Doolaard en eindigde als 64e. Tim van Tiem verloor enigszins verrassend van Steve Thijssen (België) met 6-10. Patrick Haring werd uitgeschakeld door Robert Pick (Suriname) met 4-10.

Alleen Iko van Elburg overleefde deze ronde en werd uiteindelijk bij de laatste 16 uitgeschakeld door Bert van Stein met 4-10. Iko is 14e geworden op het WK. Het podium bij de heren was geheel Nederlands. Wereldkampioen is Jan Oostenbrink geworden die zijn broer Siem (vier keer eerder beste van de wereld) versloeg met 13-9. Bert van Stein werd (verrassend) 3e na winst met 9-5 op Hilarius Hübenthal uit Duitsland. Bij de dames geen wereldkampioene uit Nederland. Carmen Harms (in 2019 ook de beste) won van Jacquelien Klunder in een spannende finale met 13-11. Marjolein Duifhuis werd 3e door 10-6 winst op Sandra Stoelhorst. Bij het landentoernooi won Nederland wel de wereldtitel, al ging het nog met de nodige moeite. Duitsland werd uiteindelijk met 29-21 verslagen. De strijd om het brons was nog spannender. Hier won Suriname met 27-23 van gastland Frankrijk.

In september start het nieuwe seizoen weer voor de leden van Sjoelclub Aalsmeer. Kijk voor meer informatie op: www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Foto: V.l.n.r.: Aäron Wrighting (nam deel voor USA), Iko van Elburg, Tim van Tiem en Patrick Haring. Voor: Anouschka Ploeger en Mirjam van den Berg. Foto: Femia Berendsen