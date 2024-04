De Vinken overklast De Danaïden￼

Vinkeveen – De thuiswedstrijd van de Vinkenhoofdmacht bracht de Vinkeveense korfballers afgelopen zaterdag de volle winst. Al na vijf minuten stopten de Leidenaren met scoren, waarna de rust met een 6-3 voorsprong werd bereikt. Uiteindelijk zegevierden de volgelingen van trainer-coach Amel Gro

In de beginopstelling van de thuisploeg begonnen Robin van der Vliet, Zoë van Dasler, Jerom Stokhof en Nieko Dankelman in de aanval. Nieko vervangt de afgehaakte Gideon Leeflang. Eva Hemelaar (terug van wereldreis), Deena Dankelman, Jelle Mul en Levi Kroon startten in de verdediging. “Het is de bedoeling dat we vooral ons eigen spel spelen en ons sterk richten op een goede afronding”, aldus de Vinkeveens coach Amel Groos vooraf. “We hebben een spelerscollectief dat dynamisch kan opereren en met dat beweeglijke spel ook kan domineren. Daarnaast azen we op revanche voor de van Danaïden verloren wedstrijden in de zaalcompetitie. We kunnen, nu we weer met 4 om 4 in plaats van 5 om 5 spelers en speelsters acteren, meer vaste patronen uitvoeren. Ik heb er vertrouwen in”, blikte Groos vooruit.

Stevige wind

Nadat in de eerste aanval Robin van der Vliet al direct een strafworp mocht verzilveren beten de bezoekers een paar minuten lang flink van zich af. Echter bij een 1-3 Leidse voorsprong herpakte de Koelemanbrigade zich goed: Nieko Dankelman benutte een kansje onder de korf, Jerom Stokhof schoot van afstand raak en Jelle Mul en Deena Dankelman benutten twee meegekregen strafworpen. Robin van der Vliet bepaalde ondanks de fel waaiende wind van afstand de ruststand op 6-3.

Flets spel

Na rust leek KZ-Danaïden nog even terug te willen komen. Na de uitbreiding van de Vinkenscore door Zoë van Dasler en Levi Kroon (8-3) werd het in korte tijd 8-5 en niet veel later na een fraaie doorloopbal van Robin van der Vliet ook 9-6. Echter, net als in de eerste helft was de opleving van de Leidenaren van korte duur. Een wat flets vervolg van de wedstrijd brak aan. Halverwege de tweede helft was het al 12-6 door treffers van Jerom Stokhof, Levi Kroon en Robin van der Vliet (2x). De bezoekers hadden de strijd blijkbaar al opgegeven. In een gemoedelijke sfeer, waarin het sportieve de bovenhand voerde, hadden diverse spelers met hun tegenstanders plezier om het eigen spel. Levi Kroon en de later in het veld gekomen Bart de Ruiter bepaalden met nog enkele mooi afstandsschoten de eindstand op 14-6. De Vinken pakt hiermee de tweede plaats in de poule. Volgende week wacht de nog ongeslagen koploper, het Bodegraafse Vriendenschaar.