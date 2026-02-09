De Vinken geeft wervelende korfbalshow

De Ronde Venen – De Rondeveense sportploeg van 2025, de Vinkeveense korfbalvereniging De Vinken, speelde afgelopen zaterdag een bijzonder succesvolle thuiswedstrijd tegen het bezoekende Phoenix. De Zoetermeerse tegenstanders zullen bij vlagen moedeloos geweest zijn door de enorme scoringsdrift van de thuisploeg. Via een 18-9 voorsprong bij rust finishte De Vinken bij een 35-14 einduitslag.

Het credo is ‘niet geschoten is altijd mis’. De volgelingen van coach Amel Groos lieten dat deze middag overduidelijk zien. ‘Als je niet schiet kun je niet scoren’ is zo eenzelfde wijsheid. Binnen vijf minuten was de toon gezet: 4-0. Daarna liep de Koelemanbrigade langzaam maar heel zeker weg van de bijna lantaarndrager in de poule. Met tussenstanden van 7-2 en 11-4 konden de Vinkeveners met een comfortabele 18-9 voorsprong gaan rusten.

Sterk samenspel

Na rust kregen de bezoekers steeds minder grip op het spel. Pas bij 25-9 kwam er een tegenstootje, waarna schitterende combinaties en bij vlagen briljant samenspel stonden garant voor een nog ruimere voorsprong zes minuten voor tijd: 32-10. Daarna viel het wat stil. Nog wel brak Luka van der Vliet het clubrecord van de meeste treffers in één wedstrijd: zij tilde met haar dertiende treffer de stand naar 33-11. In de slotseconde mocht Phoenix ook nog juichen, waardoor de eindstand op 35-14 uitkwam.

De complete selectie en het begeleidingsteam van De Vinken 1 samen met het jeugdteam van de week. Foto: aangeleverd.