De Springbok 1 maximaliseert in DRV-biljartcompetitie

De Ronde Venen – De Springbok 1 beleefde thuis een geweldige avond tegen De Springbok2/Feka. Met een prachtige clean sweep behaalde het volledige team de maximale score van 48 wedstrijdpunten. Jan de Jong, Ari Bocxe, Nico de Boer en Koos de Koning waren hiervoor verantwoordelijk. Ook speelde Koos de hoogste serie van de week.

K.O.T.87-1 speelde zich naar de eerste plaats in de competitie door te winnen tegen De Kromme Mijdrecht 1. Het trio Bob van Kolck en Anne Beeker en Eric Verlaan wisten hun partijen te winnen. Richard van Kolck kon het tempo niet volgen en moest het afleggen tegen Antonie Schuurman.

In Wilnis had s.v. Veenland/Liquid Rubber het lastig tegen de goed spelende Cens/Gortenmulder. Evert Driehuis, Eric van de Bosch en Peter van Velzen speelden een degelijke winnende partij. Adrie van Mer was de betere tegen Sander Pater.

Vol goede moed

Ook in Wilnis wachtte De Biljartvrienden/Smit fietsen/2Groen vol goede moet op Merel1/Thijmen van Veen. Nico Koster, Martien Heijman en Ronald Boon wisten hun partijen te winnen. Bert Fokker wist er een winnende partij tegen over te zetten. Een gevoelig verlies voor Vinkeveners.

Een broederwedstrijd werd gespeeld door de Merel1 tegen de Merel 3/Thijmen van Veen. Wim Berkelaar heeft zichzelf weer helemaal terug gevonden met een mooie overwinning en speelde tevens de hoogste serie van Van Rijn en Jan Kooijman wonnen hun partij. Peer (Wilco) van der Meer presteert de afgelopen weken buitengewoon goed, hij wist zijn partij te winnen en staat daarbij als ongeslagen op de eerste plaats in het Dreamteam.

Kleine overwinning

Cens 2 speelde bijna in hun sterkste opstelling thuis tegen De Kromme Mijdrecht 3. Dit betaalde zich uit in een kleine overwinning. Roberd Daalhuizen en Yoeri Veeken wonnen hun partij. De weerstand kwam van Ronald Gunther en Raymond Lannooy. Ook zij wonnen hun partij. De Kromme Mijdrecht 2 ontving thuis DenB Diensten/De Springbok. Beide teams boekten twee overwinningen. Ger Ruimschoot en Cock Sassen deden dat voor de uit spelende partij. En David Schild en Jos Vermeij deden dit voor de thuisspelende partij en behaalden daardoor de winst.

Op de foto: Peer (Wilco) van der Meer. Foto: aangeleverd