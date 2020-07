De Ronde Venen zoekt naar geschikte plekken voor zonnevelden en windmolens

De Ronde Venen – Tijdens de besluitvormende raadsvergadering op 2 juli zijn de voorwaarden voor zonnevelden en windmolens door de gemeenteraad van De Ronde Venen vastgesteld. Deze voorwaarden komen in onze gemeente bovenop de wettelijke eisen voor zonnevelden en windmolens. In de voorwaarden is gekeken naar onder meer inpassing in het landschap en de natuur, gevolgen voor de agrarische sector, deelname van inwoners bij het plan en financiële participatie. Via de digitale nieuwsbrief Duurzaamheid informeert de gemeente zijn inwoners over het laatste nieuws rondom de zoekgebieden. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via www.derondevenen.nl/duurzaam.

Wethouder Kiki Hagen (Duurzaamheid): “Zonnevelden en windmolens zijn nodig om in 2040 klimaatneutraal te zijn als gemeente. Alle daken vol leggen met zonnepanelen levert slechts 20% van onze energie op. We willen goede afwegingen maken zodat we de kwaliteit van ons mooie landschap beschermen. Daarom is het zo belangrijk dat de extra voorwaarden nu door de gemeenteraad zijn vastgesteld.”

Samen op zoek

In september zoekt de gemeente samen met inwoners, belangengroepen en agrariërs naar geschikte gebieden voor zonnevelden en windmolens. Via een digitale kaart geven inwoners aan welk gebied wel of niet geschikt is voor zonnevelden en windmolens. In november presenteert de gemeente de resultaten van de digitale kaart en de voor – en nadelen van de gebieden die in de kaart zijn aangewezen. Op basis van deze informatie worden concept zoekgebieden en de volgorde waarin gestart wordt uitgewerkt. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in april 2021 een besluit.

Omwonenden actief

De gemeente vindt het belangrijk dat een ontwikkelaar van zonnevelden en/of windmolens aandacht heeft voor de specifieke kwaliteiten van een gebied en de inwoners ook voortdurend betrekt bij de te nemen stappen. De gemeenteraad neemt een besluit over de vergunningsaanvraag van de ontwikkelaar. Als de ontwikkelaar toestemming heeft, mag hij starten met bouwen. Het is gebruikelijk dat er tussen het idee voor een zonneveld of windmolen, en het moment dat het er staat, een aantal jaren verstrijken. Dit komt door de uitgebreide en zorgvuldige processen die ontwikkelaars moeten doorlopen.

Meer weten?

Meer informatie over wat de gemeente, inwoners en ondernemers allemaal aan duurzame stappen zetten, staat op www.duurzaamderondevenen.nl. Of meld u aan voor onze nieuwsbrief via www.derondevenen.nl/duurzaam. Dan ontvangt u 6 keer per jaar het laatste nieuws over duurzame ontwikkelingen, subsidies en evenementen van de gemeente.

