De Merel 1/Thijmen van Veen winterkampioen biljartcompetitie

De Ronde Venen – De Merel 1/Thijmen van Veen is overtuigend winterkampioen geworden in de DRV biljartcompetitie. Cens 2 en s.v. Veenland/ Liquid Rubber voltooien de top 3.

In een gelijk opgaande partij tegen De Kromme Mijdrecht 1 moesten de Merel 1/Thijmen van Veen de punten delen. Bert Fokker en Walter van Kouwen wonnen beiden hun partij. Said Metalsi zette er een geweldige partij tegenover samen met Noël Huizingh.

Cens 2 had het in de laatste partij nog lastig tegen de thuisspelende de Merel 2/Thijmen van Veen. Robert Daalhuizen en Youri Veeken speelden beiden een sterke winnende partij wat niet voldoende was voor de totaal overwinning. Deze werd mede door een sterk spelende Gijs van de Vliet en Peer van der Meer naar binnen gesleept.

Ook de nummer drie s.v. Veenland/Liquid Rubber moest hard werken voor de punten tegen De Biljartvrienden/ Smit fietsen/2Groen. In de gelijkmakende beurt wist Martien Heijman er nog een remise uit te slepen tegen Joep Pothuizen. Paul Verbruggen wist zijn partij te winnen. Mede door Nico Koster en Jan Koridon ging de winst naar de Biljartvrienden.

De Springbok 1 ging vol goede moed de strijd aan tegen Cens Gortenmulder. Met drie gewonnen partijen ging de winst mee naar De Hoef. Deze werden gespeeld door Ari Bocxe, Nico de Boer en Joop Zeh. Arjan Gortenmulder kon zijn partij over de streep trekken.

Said Metalsi speelde de kortste partij en Gijs van de Vliet wist de hoogste serie op tafel te leggen. Betty van der Mars blijft de nummer 1 in het dreamteam met acht gewonnen partijen.

Met drie gewonnen partijen deed De Springbok2/Feka goede zaken tegen De Kromme Mijdrecht 2. Betty van der Mars, Jan Felix en Henk Veerhuis klaarden deze klus. Arie Kranenburg wist het overige tafelzilver nog te redden.

K.O.T.87-1 ging op bezoek bij De Kromme Mijdrecht 3 en had het zwaar. Alleen Bob van Kolck was sterk genoeg om zijn partij te winnen. Daartegen wonnen Arie Engel, Raymond Lannooy en Ronald Gunther hun partijen.

Komende 5 januari start de tweede helft van de competitie en wordt er weer gestreden om het voorjaarskampioenschap.

Op de foto: De Merel 1/Thijmen van Veen winterkampioen DRV-biljartcompetitie. Foto: aangeleverd.