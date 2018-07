DC2-vliegtuig uit 1934 weer toonbaar

Nieuw-Vennep – Het Douglas DC2-vliegtuig uit 1934 die het Nederlands Transport Museum zes weken geleden ontving was in een erbarmelijke staat. Verf van 70 jaar oud zat als dikke koek op het aluminium en de meeste onderdelen zaten onder een mengsel van verdroogde olie en stof.

Historische sporen

De vrijwilligers van het museum zijn de afgelopen weken enorm druk geweest met het toonbaar maken van de machine. Tijdens het schoonmaken en het verwijderen van de verflagen kwamen allerlei details naar boven, zoals historische registraties en ingekerfde handtekeningen van mensen die ooit bij het vliegtuig zijn geweest.

Icoon wordt getoond

Na alle uren inzet is een prachtig, voorlopig, resultaat bereikt; de machine is grotendeels opgepoetst en glimt. De historische kenmerken van het KNILM zijn aangebracht (KNILM staat voor Koninklijke Nederlands Indische Luchtvaart Maatschappij). Deze Maatschappij heeft van drie DC-2’s gebruik gemaakt op hun luchtlijnen in het Verre Oosten.

Verder opknappen

De komende tijd wordt het vliegtuig verder opgeknapt; er zijn nog vele onderdelen nodig, een zoektocht over de hele wereld is al gestart. Zowel het exterieur, als het interieur worden opgeknapt. Het museum wil bezoekers graag alle werkzaamheden laten zien en daarom vindt de restauratie ín de tentoonstelling plaats.

Zelf komen kijken? Het Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep is in de weekenden en tijdens de vakanties elke dag open van 10.00 tot 17.00 uur. Volwassenen betalen 7,50 euro, kinderen 5 euro en een rondrit met een historische bus kost 2,50 euro. Adres is Lucas Bolsstraat 7 in Nieuw-Vennep. Informatie over het museum is te vinden op facebook en op de website www.nederlandstransportmuseum.nl.